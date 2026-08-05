مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات في قصف روسي مكثف على كييف

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أربيل (كوردستان 24)- قُتل 15 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات، اليوم الأربعاء 5 آب/أغسطس 2026، إثر موجة هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق محيطة بها.

وذكرت الإدارة العسكرية في كييف أن القصف طال مبانٍ سكنية وعدة مستودعات، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة نحو 24 آخرين في قلب العاصمة، فيما سجلت المناطق المحيطة بها سقوط 14 قتيلاً وأكثر من 20 جريحاً. ووصف رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، تيمور تكاتشينكو، الهجوم بأنه أحد أكثر الاعتداءات مأساوية، مؤكداً أن الاستهداف طال مدنيين وبنى تحتية مدنية بشكل مباشر.

وتأتي هذه الهجمات في وقت تصاعدت فيه العمليات بعيدة المدى بين الطرفين، حيث أشارت تقارير إلى مضاعفة روسيا لاستخدام الصواريخ الباليستية خلال تموز/يوليو الماضي. من جانبه، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبته للحلفاء بتوفير منظومات دفاع جوي إضافية، مشيراً إلى أن النقص في وسائل الاعتراض يشجع على استمرار الهجمات. وكان زيلينسكي قد التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، لمناقشة الحصول على تراخيص لإنتاج منظومات "باتريوت" محلياً.

في المقابل، أعلنت السلطات الروسية اعتراض وتدمير عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق موسكو ومنطقة تولا، مشيرة إلى وقوع أضرار في منشآت لوجستية تابعة لشركة التجارة الإلكترونية "وايلدبيريز" ومبانٍ سكنية، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في منطقة موسكو.

بينما تؤكد موسكو أن ضرباتها تستهدف مراكز الصناعات العسكرية والمرافق اللوجستية، تعرب مراكز مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها المتزايد حيال ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، والتي وصلت إلى مستويات قياسية منذ بدء الحرب قبل أكثر من أربعة أعوام.



المصدر: وکالات