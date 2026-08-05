تفعيل كاميرات المراقبة تجريبياً على طريق گەلی عەلی بەگ في سوران

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية مرور إدارة سۆران المستقلة في أربيل، عن المباشرة بالتشغيل التجريبي لمنظومة كاميرات المراقبة وتحديد السرعة الذكية بنظام (نقطة لنقطة - Point to Point) على طريق "گەلی عەلی بەگ" الاستراتيجي، بهدف الحد من الحوادث المرورية وحماية أرواح السائقين والمسافرين.

وأفاد مراسل "كوردستان 24" في سوران، اليوم الأربعاء 5 آب/أغسطس 2026، بأن عملية تشغيل المنظومة بدأت فعلياً منذ الساعة الثانية من ظهر يوم أمس الثلاثاء. ومن المقرر أن يستمر التشغيل الاختباري لمدة أسبوع واحد قبل البدء الرسمي بتسجيل المخالفات والغرامات المالية بحق المتجاوزين للسرعة المحددة.

شريان حيوي ومخاطر مرورية

ويُعد طريق "گەلی عەلی بەگ"، الذي يربط منفذ "حاجي أومران" الحدودي الدولي بعاصمة الإقليم أربيل، شرياناً تجارياً وسياحياً حيوياً؛ إلا أن كونه ممراً باتجاه واحد (سايد واحد) واحتواءه على انحناءات ومنعطفات جبلية حادة تسبب سابقاً بوقوع حوادث سير مأساوية جراء سرعة بعض السائقين.

وللحد من هذه الحوادث، قامت مديرية هندسة مرور أربيل بالتنسيق مع هندسة وشرطة مرور سۆران بنصب 6 كاميرات مراقبة ثابتة امتداداً من محيط نهر گەلی عەلی بەگ وحتى البوابة الرئيسية لمدينة سۆران، لإجبار السائقين على الالتزام بالتعليمات وتقليل منسوب الحوادث على هذا الطريق.



