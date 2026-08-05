محادثات أميركية بريطانية حول أمن هرمز والملف النووي الإيراني

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أربيل (كوردستان 24)- عقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اجتماعاً مع نظيره البريطاني إد ميليباند لبحث سبل ضمان أمن الملاحة البحرية وسلامة المرور في مضيق هرمز، إلى جانب مناقشة الآليات الكفيلة بفرملة السعي الإيراني لتطوير أسلحة نووية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صدر اليوم الأربعاء (5 آب 2026)، أن الجانبين أكدا التزامهما المشترك بحماية الأمن البحري في المضيق، والعمل الجماعي لمواجهة أي مساعٍ قد تتيح لطهران امتلاك سلاح نووي.

في المقابل، كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد أكد أن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن التفاصيل الجغرافية للممرات الملاحية داخل مضيق هرمز.

مشيراً إلى أن البيان المشترك في مراحله النهائية، مع التشديد على أن تطبيق التفاهمات يتوقف على عدم تدخل أطراف ثالثة.

وأضاف بقائي أن التفاهم مع سلطنة عُمان وحده لا يكفل سلامة المضيق بالكامل، موضحاً أن بلاده تجري مشاورات مع قطر وباكستان للوصول إلى حلول إقليمية أكثر شمولاً.