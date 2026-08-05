"سنتكوم" تعلن إعادة توجيه 48 سفينة تجارية ضمن الحظر على إيران

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أربيل (كوردستان 24)- تواصل القوات الأمريكية تنفيذ عمليات التفتيش والحظر البحري المفرض على إيران، بالتزامن مع استمرار الدوريات الجوية فوق المياه الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، حيث شهدت العمليات تزويد طائرات مقاتلة من طراز (F-16) تابعة للقوات الجوية الأمريكية بالوقود جواً أثناء تنفيذ مهام الدورية.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عبر منصة إكس بأنه حتى الخامس من آب/أغسطس الجاري، قامت قواتها بإعادة توجيه 48 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، إلى جانب تنفيذ عمليات صعود وتفتيش على متن سفينتين أخريين، في إطار تطبيق إجراءات الحظر البحري المتبعة في المنطقة.

وكانت سنتكوم أعلنت في الـ 3 أغسطس آب الجاري، أنها أعادت توجيه 44 سفينة تجارية وتعطيل مسار سفينتين، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات صعود وتفتيش على متن سفينتين أخريين في المنطقة، في إطار تنفيذ آليات الحظر المتبعة.