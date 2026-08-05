طهران تعلن التوصل إلى تفاهم مع مسقط بشأن مسارات الملاحة في هرمز

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، اليوم الأربعاء (5 آب 2026)، عن توصل بلاده إلى تفاهم أساسي مع سلطنة عُمان يتعلق بتعديل الخرائط والمسارات الجغرافية لحركة السفن في مضيق هرمز.

مشيراً إلى أن المفاوضات استمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وأوضح آبادي، في تصريحات تلفزيونية، أن التفاهم الجديد يتضمن إغلاق المسارين الشمالي والجنوبي السابقين باعتبارهما مؤقتين، واستبدالهما بمسار مؤقت جديد يمر عبر المياه الإقليمية لإيران وعُمان لفترة تمتد من شهرين إلى أربعة أشهر أو أكثر لتنظيم الملاحة.

مشدداً على أن إدارة ملف المضيق محصورة بين طهران ومسقط ويرفض أي تدخل خارجي.

وانتقد المسؤول الإيراني السياسات الأمريكية، متهماً واشنطن بنقض التزاماتها بموجب مذكرة "إسلام آباد"، عبر إعادة فرض الحظر البحري والعقوبات النفطية وتجميد الأموال الإيرانية.

ونفى آبادي وجود أي مفاوضات مباشرة مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الأخيرة.

مؤكداً في الوقت ذاته تلقي طهران رسائل رسمية تُبدي فيها واشنطن استعدادها للعودة إلى التزاماتها الرسمية، إلى جانب تلقيها رسالة تدعو للحوار عقب تصاعد التوترات الأخيرة.

وحول الجهود الدبلوماسية الإقليمية، أشار آبادي إلى أن دولة باکستان تؤدي دوراً وسيطاً في الأزمة الحالية.

مؤكداً وجود دعوات رسمية لكبار المسؤولين الإيرانيين لزيارة إسلام آباد، مع عدم تحديد جدول زمني لتلك الزيارات حتى الآن.