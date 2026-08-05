العراق والسعودية يناقشان مسألة حماية أمن مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان 24)- بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الأربعاء، الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة للوفد الأمني العراقي إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت الخارجية العراقية، في بيانٍ لها إن وزيري خارجية العراق والسعودية التقيا "على هامش الاجتماع الوزاري بشأن القدس، المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان".

وبحسب بيان الخارجية، أكّد الجانبان "على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الترتيبات المتعلقة بانعقاد القمة العربية المقبلة، بما في ذلك مناقشة المقترحات المتداولة بشأن مكان انعقادها في ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة".

كما تطرقا إلى "الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة للوفد الأمني العراقي إلى المملكة العربية السعودية، فضلاً عن التباحث بشأن الزيارات المتبادلة بين الطرفين على مختلف المستويات، بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين".

وأوضح البيان أن "وزير الخارجية استعرض سياسة الحكومة العراقية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة".

موضحًا أن "وزير الخارجية السعودي أعرب عن دعم المملكة للحكومة العراقية الجديدة، وتأييدها للجهود التي تبذلها في تعزيز أمن العراق والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها".

كذلك بحث الوزيران "التداعيات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على منافذ تصدير النفط وأمن إمدادات الطاقة".

كما ناقشا "الجهود الإقليمية والتفاهمات المحتملة الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية".

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان "أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك في إطار جامعة الدول العربية والأطر الإقليمية، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".