انطلاق أولى قوافل عودة مهجّري رأس العين (سري كانيه) إلى مدينتهم

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أربيل (كوردستان 24)- تُنطلق صباح غدٍ الخميس (6 آب 2026) أولى قوافل عودة النازحين إلى مدينة رأس العين (سري كانيه)، وذلك استكمالاً لتنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني/يناير الماضي، وعقب إتمام عملية عودة النازحين إلى مدينة عفرين.

ومن المقرر أن تبدأ القافلة الأولى، التي تضم 648 عائلة، تحركها في تمام الساعة الثامنة صباحاً من نقطة التجمع الواقعة في بلدة "توينة" قبالة مخيم "واشوكاني" بمحافظة الحسكة، متجهةً إلى مدينة رأس العين.

وتخضع عملية العودة لتأمين أمني وتنظيم لوجستي مكثف من جانب قوات الأمن الداخلي، لضمان وصول الأهالي بأمان، وتعزيز الاستقرار والتوافق الاجتماعي في المنطقة.