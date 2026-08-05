ائتلاف إدارة الدولة يعقد اجتماعاً في بغداد بحضور رئيس إقليم كوردستان وقادة الكتل السياسية

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أربيل (كوردستان 24)- انطلق مساء اليوم الأربعاء، في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ومشاركة الرئاسات الثلاث في العراق، إلى جانب قادة الإطار التنسيقي والقوى السنية.

ويناقش المجتمعون في الجلسة التي يُتوقع أن تستمر ساعتين، مجمل التطورات السياسية والأمنية في البلاد، فضلاً عن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، قد أوضح في وقت سابق أن الاجتماع يهدف إلى بحث ملفات التعاون والتنسيق بين الأطراف المشاركة في الحكومة الاتحادية، وسبل حماية المصالح العليا للعراق، وتجاوز العقبات في هذه المرحلة الحساسة بما يسهم في تعزيز الاستقرار وخدمة المواطنين.