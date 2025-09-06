چەند پرۆژەیەک لە هەورامان جێبەجێ دەکرێن

پێش 20 کاتژمێر

لە هەورامان، پرۆژە خزمەتگوزارییەکان بەردەوامن، شەقامەکان فراوان و قیرتاو دەکرێن، کۆڵانەکانیش بەشێوازێکی نوێ، تۆڕی ئاوەڕۆیان بۆ دادەنرێت، ئەو پرۆژانەش، لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە دروست دەکرێن، لەپێناو ڕاکێشانی سەرنجی زیاتری گەشتیاران و ئاسانکاریی لە هاتوچۆی دانیشتووان.

نورەدین مستەفا، مامۆستای ئایینی لە هەورامان بۆ کوردستان24 دەڵێت: هەر خەڵکێک بێتە هەورامان، کە بزانێت ڕێگەکە خراپە، جارێکی دیکە نایێتەوە، بەڵام ئەگەر ڕێگەکە باش بێت، دەڵێن: ڕێگەکان باشن و با جارێکی دیکەش بۆی بچمەوە و ڕێگەکە سەلامەتە، لە زستانیش کە ناوچەکە زۆر سارد و پڕ بەفر دەبێت، ئەگەر کۆڵانەکانیش خراپ و تەسک بن، دووچاری نا ڕەحەتی زۆر دەبینەوە.

یاسین فەتحولڵا، هاووڵاتی ناوچەی هەورامانە و بۆ کوردستان24 گوتی: خۆی هەورامان تەنیا ڕێگەکانی بۆ دێت گرنگە، بۆ ئەوەی ژمارەیەکی زیاتری گەشتیار بێنە ناوچەکە.

هەورامان، ناوچەیەکی سەرنجڕاکێشی گەشتیاری و سروشتی جوانی کوردستانە، ساڵانە لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان و خەڵکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق، هەروەها خەڵکی بیانیش، ڕووی لێدەکەن، باشترکردنی خزمەتگوزارییەکان، بەتایبەت ڕێگەکان، وا دەکات، ژمارەی گەشتیاران بۆ ناوچەکە زیاد بکات.

حەمید بارام، بەڕێوەبەری ناحیەی بیارە لەبارەی پرۆژەکانی هەورامان، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: پرۆژەی چاکسازیی ڕێگەکانی سەنتەری تەوێڵە بە 715 ملیۆن دینار کاری تێدا دەکرێت کە تا ئێستا سەدا 40ـی پرۆژەکە تەواو بووە، هەر لە تەوێڵە، پرۆژەی دیوار و کۆنکرێت دەکرێت کە بە زیاد لە 500 ملیۆن دینار جێبەجێ دەکرێت، ئەو پرۆژەیەش سەدا 40ـی تەواو بووە.

ڕاشیدەگەیەنێت: پرۆژەی ڕێگە سەرەکییەکانی تەوێڵە جێبەجێ دەکرێت و 700 ملیۆن دیناری بۆ تەرخان کراوە.

شارەدێی بیارە ناوەندی هەورامانە و 28 گوند لەخۆ دەگرێت، ناوچە گەشتیارییەکانی هەڵەبجە، زۆرینەیان دەکەونە ئەو سنوورە، ساڵانە ژمارەیەکی زۆری گەشتیار ڕووی تێدەکەن، هاتنی ژمارەی گەشتیارانیش بەڵگەن لەسەر ئەوەی، ناوچەی هەورامان، سەرنج ڕاکێشە وەک گوندێکی سرووشتی و مێژوویی.