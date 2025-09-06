پێش 10 کاتژمێر

بریکاری وەزارەتی نەوتی عێراق، دەڵێت: هەموو ئاسانکارییەکمان بۆ هەناردەکردنەوەی نەوت کردووە، لە چەند ڕۆژی داهاتووشدا لەگەڵ حکوومەتی هەرێم و کۆمپانیا نەوتییەکان ڕێکدەکەوین.

شەممە 6ـی ئەیلوولی 2025، باسم خزەیر، بریکاری وەزارەتی نەوتی عێراق، لە وەڵامی کوردستان24، ڕایگەیاند: پرسی هەناردەکردنەوەی نەوت زیاتر پشت بە حکوومەتی هەرێم و کۆمپانیاکان دەبەستێت، ئێمە هەموو ئاسانکارییەکمان کردووە بۆ وەرگرتنی نەوتی هەرێم و هەناردەکردنەوەی.

بریکاری وەزارەتی نەوتی عێراق، ئاماژەی بەوە دا، پشتیوان بە خوا لە چەند رۆژی هاتوودا، لەگەڵ حکوومەتی هەرێم و کۆمپانیا نەوتییەکان دەگەینە ڕێککەوتن لەسەر ئەو پرسە.

هەر ئەمڕۆ عەلی نزار، بەڕێوەبەری گشتیی کۆمپانیای بە بازاڕکردنی نەوتی عێراق (سۆمۆ)، لە وەڵامی شڤان جەباری، پەیامنێری کوردستان24ـدا، گوتبووی: لە لایەن ئێمەوە لە بارەی ڕێككەوتن و گرێبەستەكان هەموو شتێك تەواو كراوە و هەموو ئامادەكارییەك بۆ دەستپێكردنەوەی هەناردەی نەوت لە ڕێگەی بەندەری جەیهانەوە کراوە.

بەڕێوەبەری گشتیی کۆمپانیای سۆمۆ، باسی لەوەش کردبوو، ئێستا ئێمە چاوەڕێین نەوتمان بۆ بنێرن، هەروەها وەزارەتەکانی سامانە سروشتییەکان و نەوت هەموو هەوڵێکیان بۆ دووبارە هەناردەکردنەوەی نەوت خستووەتەگەڕ.