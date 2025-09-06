پێش 7 کاتژمێر

بەڕێوه‌بەری جێبەجێکاری کۆمپانیای هیلالی ئیماراتی، دەڵێت: به‌رهه‌مهێنانی غاز له‌ كێڵگه‌ی كۆرمۆر گه‌یشتووه‌ته‌ 520 ملیۆن پێ سێجا، هەروەها پێش كۆتایی ئه‌مساڵ به‌رهه‌مهێنانی غاز زیاد ده‌كه‌ین.

شەممە 6ـی ئەیلوولی 2025، عه‌بدوڵڵا قازی، بەڕێوه‌بەری جێبەجێکاری کۆمپانیای هیلالی ئیماراتی، تایبەت بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: بەرهەمێھنانی غاز لە هەرێمی كوردستان ئێستا نزیكەی 520 ملیۆن پێ سێجایە، بۆ بەرهەمھێنانی كارەبا بەكار دەهێنێرێت، پڕۆژەی فراوانكردن لە قۆناغی یەكەم كە 250 ملیۆن پێ سێجایە، لە قۆناغی كۆتاییدایە، هیوادارین تا كۆتایی ئەمساڵ تەواوی بكەین، تا بتوانین بەرهەمێھنانی غاز بگەیەنێنە 750-770 ملیۆن پێ سێجا تا پێداویستی كارەبا یان شتێكی تر پڕبكاتەوە.

بەڕێوه‌بەری جێبەجێکاری کۆمپانیای هیلالی ئیماراتی، لە بارەی هاوردەکردنی غاز لە لایەن عێراقەوە، دەڵێت: ئەو غازەی عێراق لە وڵاتێكی دراوسێی هاوردەی دەكات بۆ دابینكردنی كارەبایە، ئەو غازەی لە ناوخۆ بەرهەم دەهێندرێت پێویستییەكان پڕناكاتەوە.

دەشڵێت: پێشنیازێكمان پێشكەشی وەزارەتی كارەبای عێراق كردووە، بۆ ئەوەی بڕی 100 ملیۆن پێ سێجا غازیان پێشكەش بكەین، دواتر بڕەكەی بەرز بكەینەوە بۆ 400 ملیۆن پێ سێجا، هیوادارین وەزارەتەکە بە پێشنیازەكە ڕازی بێت.

لە بارەی هێرشە درۆنییەکانەوە، عه‌بدوڵڵا قازی، گوتی: هێرشی سەر کێڵگەکان وامان لێدەكات ئەو پرسیارە بكەین بۆچی تاكە كۆمپانیای بەرهەمهێنانی غاز دەكرێتە ئامانج، ئەو هەموو دەستدرێژییە چییە.

لە 30ـی حوزەیرانەوە هێرشی درۆنی بۆ سەر هەرێمی کوردستان دەستی پێ کرد، کە کۆی گشتی هێرشەکان نزیکەی 60 هێرش بوون. هاوکات لە 14ـی تەممووزەوە کێڵگە نەوتییەکانی خورمەڵە، کۆرمۆر، سەرسنک، ئەتروش، بای حەسەن، پێشخابور، تاوکێ و هەنت ئۆیل کرانە ئامانج و لە قۆناخی یەکەمدا نزیکەی 15 هێرش کران، کە حەوت هێرشیان بە نۆ درۆن کێڵگە نەوتییەکانیان بە ئامانج گرت، ئەمە جگە لە کەوتنە خوارەوەی چەندین درۆن لە ناوچەی تر، ئەمەش کاردانەوەی نێو خۆیی و جیهانی لێکەوتەوە.

غازی کۆرمۆر، لەرێگەی بۆرییەوە ڕەوانەی وێستگەکانی کارەبای چەمچەماڵ و هەولێر دەکرێت، بەمەش رێژەی 67%ـی کارەبای هەرێمی کوردستان دابین دەکات، هەروەها سەرچاوەی سەرەکیشە بۆ دابینکردنی غاز بۆ کارگەکانی غازی شل، کە بوتڵی غازی ماڵان ئامادە دەکەن.

بە گوێرەی داتاکانی کۆمپانیای دانەغاز، کێڵگەی غازی کۆرمۆر ڕووبەرەکەی دەگاتە 135 کیلۆمەتر چوارگۆشە و یەدەگی غازی سرووشتییەکەی بە نزیکەی 17 ترلیۆن پێ سێجا دەخەمڵێندرێت.

لەگەڵ دەستپێکردنی بەرهەمهێنانی غاز لە کێڵگەی کۆرمۆر، ئابووریی هەرێمی کوردستان هەنگاوێکی گەورە بەرەوپێشچوونی بەخۆیەوە بینی لە دابینکردنی وزە، هەر لە بەرهەمهێنانی غازی شل و دواتریش وزەی کارەبا. بەشێوەیەک کێلگەی غازی کۆرمۆر، توانای دابینکردنی غازی بۆ بەرهەمهێنانی چوار هەزار و 200 مێگاوات کارەبای هەیە، کە دوو هەزار و 800 مێگاوات کارەبای بۆ پارێزگاکانی هەرێمی کوردستانە و ئەوە دەمێنێتەوە بۆ پارێزگاکانی کەرکووک و نەینەوایە.