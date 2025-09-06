کەشناسیی هەرێم: پلەکانی گەرما نزم دەبنەوە
بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، پلەکانی گەرما نزم دەبنەوە.
کەشناسیی هەرێم، پێشبینی کەشوهەوای ئەمڕۆ شەممە، 06- 09- 2025 بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، ئاسمان ساماڵ دەبێت، هەروەها پلەکانی گەرماش 1 تا 2 پلە نزم دەبنەوە، بەراورد بە تۆمارکراوەکانی دوێنێ.
ئاماژەی بەوەش کرد، پیشبینی دەکرێت کەشی سبەی یەکشەممە 07- 09- 2025، ئاسمان ساماڵ بێت، هەروەها پلەکانی گەرماش نزیک دەبێتەوە لە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی
هەولێر : 39 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 38 پلەی سیلیزی
دهۆک : 38 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 40 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 39 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 39 پلەی سیلیزی
سۆران : 36 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 29 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 42 پلەی سیلیزی