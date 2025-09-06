کەل و پەلی باخچەکانی کەرکووک دەدزرێن و خەڵکەکەش هانا بۆ کوردستان24 دێنن

پێش 18 کاتژمێر

خەڵکی کوردنشینی گەڕەکی شۆریجەی شاری کەرکووک، پارچە ڤیدیۆیەکیان بۆ سۆران کامەران، پەیامنێری کوردستان24 لە شارەکە ناردووە و داوا دەکەن، بە بڵاوکردنەوەی ڕاپۆرتێک لەو بارەیەوە، بتوانن لایەنە پەیوەندیدارەکان ئاگەدار بکەنەوە لەوەی، ڕیگریی بکەن لە بە تاڵان بردنی کەل و پەلی باخچەی گەڕەکەکەیان.

لە ڤیدیۆی هاووڵاتییەکدا هاتووە کە وێنەی باخچەی گرتووە چەند کورسییەکی کەمی لێماوە، دوای بەدواداچوونی کوردستان24، دەرکەوت ئەو چەند کورسیەش لەلایەن چەند کەسێکەوە، دزراوە، سەرباری ئەوەش، باخچەکە فەرامۆش کراوە و شارەوانی خزمەتی ناکات.

محەممەد حەسەن، هاووڵاتییەکی گەڕەکی شۆریجەیە و بۆ کوردستان24 دەڵێت: سێ کورسی دانیشتن لە باخچەکە هەبوون، هەرسێکیان دزیووە، هەرچی پەرژینی باخچەکەیە، شکاندوویانە، داوا لە کوردستان24 دەکەین، دەنگمان بگەیەنێتە لایەنی پەیوەندیدار، بۆ ئەوەی پەرژینەکانمان بۆ بکەنە دیوار، تاکە کەناڵ خەمخۆری کەرکووک بێت، کەناڵی تەلەڤزیۆنی کوردستان24ـە.

حەسەن مەحموود، هاووڵاتییەکی دیکەیە و بۆ کوردستان24 گوتی: ڕۆژانە سەعاتێک دێمە باخچەکە وەرزش دەکەم، چونکە نەخۆشیی دڵم هەیە، کورسییەکانیان دزیوە و پەرژینەکانیان شکاندووە، چاودێری باخچەکەش دەڵێت: ئەوەندەی بەو خەڵکە دەڵێم ئاگەداری باخچەکە بن، بەڵام کەس گوێم بۆ ناگرێت.

قایمقامییەتی کەرکووک ئاماژە بەوە دەکەن، پۆلیسیان ڕاسپاردووە ڕێگریی لە بەتاڵان بردنی کەل و پەلی باخچەکان بکەن، بەڵام تاکوو ئێستا هیچ کەسیان لەوبارە دەستگیر نەکردووە.

فەلاح یایچلی، قایمقامی قەزای ناوەندی کەرکووک بە کوردستان24ـی گوت: پێویستە شارەوانی چاودێری باخچەکان بکات، ئێمە چەند جارێک بە پۆلیسمان گوتووە، بەڵام تا ئێستا کەس دەستگیر نەکراوە، شارەوانیش دەڵێن: بوودجەمان نییە و ناتوانین باخچەکان نۆژەن بکەینەوە.

لە کەرکووک، 291 هەزار و 831 مەتر زەوی، کراوەتە باخچە، بەڵام هێشتا ڕێژەی سەوازایی لە شارەکە، ناگاتە سەدا دوو.

زۆرینەی سەوزایی شارەکە و باخچەکانی کەرکووک خەریکە وشک دەبن و دەبنە تەپ و تۆز، شارەوانیش دەڵێت: کارمەندان نییە و هەر ئەوەندە دەتوانین بکەین کە هەیە.