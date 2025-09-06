کوردستان24 کێشەکانی داهاتی نانەوتی و هەناردەکردنی نەوت و مووچە ئاشکرا دەکات

پێش 15 کاتژمێر

هەفتەی ڕابردوو، هەردوو لێژنەی وەزارەتی دارایی و چاودێری بازرگانیی و وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ وەزارەتی دارایی و وەزارەتی نەوتی فیدراڵ، بە ئامادەبوونی کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنانی نەوت لە هەرێمی کوردستان، کۆبوونەوە، بەپێی زانیارییەکانی شڤان جەباری، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا، کۆبوونەوەکان هیچ ڕێککەوتنێکی تێدا نەکراوە، حکوومەتی فیدراڵ و حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بۆچوونی جیاوازیان لەبارەی پرسەکاندا هەیە.

هەفتەی ڕابردوو، شاندەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وەزارەتەکانی دارایی و نەوتی فیدراڵ، دوو جار کۆبوونەوە، کۆبوونەوەکانیش کە، پەیوەست بوون بە داهاتی نانەوتی و هەناردەکردنی نەوتی کوردستان، گفتوگۆی چڕیان لەبارەوە کرا بۆ دۆزینەوەی میکانیزمی گونجاوی چارەسەری، بەڵام حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ بۆچوونی جیاوازییان لەبارەی هەردوو بابەت هەیە.

شڤان جەباری، پەیامنێری کوردستان24 ڕایگەیاند: لەبارەی پرسی هەناردەکردنەوەی نەوت، کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنانی نەوت دوو داواکارییان هەیە، حکوومەتی فیدراڵ دۆلارێک تا سێ دۆلار بەرانبەر هەر بەرمیلێک نەوت بدات بە کۆمپانیاکان بۆ ئەوەی بتوانن نەوت لە کێڵگەکانی کوردستانەوە بگوازنەوە بۆ بۆرییەکانی بەندەری جەیهان، حکوومەتی عێراقیش لە کۆبوونەوەکاندا ئاماژەیان بەوە کردووە، بەو پێشنیازە ڕازی نین، داواکاری دووەمیش ئەوەیە، لەلایەن حکوومەتی عێراقییەوە گرەنتییەک بە کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنانی نەوت بدرێت، پێش هەناردەکردنەوەی نەوت، لێکتێگەیشتنێک لەگەڵ وەزارەتی نەوتی فیدراڵ ئیمزا بکەن، وەزارەتی نەوتی فیدراڵیش ئاماژە بەوە دەکات، پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەو لێکتێگەیشتنە لەگەڵ کۆمپانیاکان ئیمزا بکات.

شڤان جەباری ئاشکرای کرد، ئەگەری هەیە ڕۆژی سێشەممەی داهاتوو، ئەو پرسە لەلایەن وەزیری نەوتەوە، ببرێتە نێو کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیران، بۆ ئەوەی بڕیاری لەبارەوە بدرێت.

سەبارەت بە داهاتی نانەوتیش، بەپێی یاسای کارگێڕی دارایی و بەپێی بوودجەی سێ ساڵە، حکوومەتی هەرێمی کوردستان پابەندە بەوەی، سەدا پەنجای داهاتی فیدراڵی، ڕادەستی بەغدا بکات، بەڵام ئێستا حکوومەتی عێراق، تەواوی داهاتی باج و ڕسوماتی هەرێمی کوردستانی دەوێت، لەگەڵ تەواوی داهاتی فیدراڵی، دوای ئەوە، سەدا 50ـی ئەو داهاتە دەگێڕێتەوە بۆ هەرێمی کوردستان، حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش، ئەمە بە نایاسایی و نا دەستووری دەزانێت، چونکە لە بەرانبەردا، حکوومەتی عێراق بوودجە بە هەرێمی کوردستان نادات، ئەوەی دەیدات تەنیا مووچەیە، بەشێوەیەک مووچەکەش دەدات، بەشی تەواوی فەرمانبەرانی کوردستان ناکات، ئەمە وای کردووە کێشەی یاسایی دروست بێت.

شڤان جەباری ڕایگەیاند: محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، فەرمانگە یاساییەکانی ڕاسپاردووە بەشداریی کۆبوونەوەکان بکەن، بۆیە ئەگەری هەیە، سێشەممەی داهاتوو، پرسەکە لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیران، گفتوگۆی لەبارەوە بکرێت، دەڵێت: ئەگەر هەولێر و بەغدا نەگەیشتنە ڕێککەوتن بۆ ئەوەی بەغدا مووچە بۆ هەرێمی کوردستان بنێرێت، محەممەد شیاع سوودانی نیازی ئەوەی هەیە، ئەنجوومەنی دەوڵەت ڕابسپێرێت کێشەکە لەڕووی یاساییەوە چارەسەر بکات، یاخوود بینێرێت بۆ دادگای فیدراڵی بۆ ئەوەی بڕیاری لەبارەوە بدات.

هەموو ئەو پرسانە، بڕیارە لەکۆبوونەوەی ڕۆژی سێشەممەی داهاتووی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق، گفتوگۆیان لەبارەوە بکرێت، ئەگەر چارەسەریش نەکرا، ئەگەری دوا کەوتنی مووچەکانی مانگی تەمووز و ئابی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان هەیە.