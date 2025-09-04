کارزان عەبدولهادی: پشتێنەی سەوزایی دەبێتە هۆی دابەزینی پلەکانی گەرما

2025-09-04 23:53

سەرۆکی شارەوانی هەولێر ئاماژە بەوە دەکات، قوڵایی قوڵایی پشتێنەی سەوزایی دوو کیلۆمەترە و درێژیەکەشی 85 کیلۆمەترە.

كارزان عەبدولهادی سەرۆكی شارەوانیی هەولێر، ئەمڕۆ پێنجشەممە، 4ـی ئەیلوولی 2025، لەكاتی بەشداریكردنی لە بەرنامەی باسی رۆژی كوردستان 24 رایگەیاند: پرۆژەی پشتێنەی سەوزایی لە هەولێر لەسەر رووبەری زیاتر لە 13 هەزار دۆنم زەوی كاری لەسەر دەكرێت، لە تەواوبوونی پرۆژەكە 25% ـی رێژەیی سەوزایی زیاد دەكات، چونكە ئێستا رێژەی سەوزایی 18%ـە.

کارزان عەبدولهادی گوتی: ئەو زۆنەی ئێستا کاری لێ دەکرێت لە 5٪ ڕێژەی سەوزایی زیاد دەکات، بە تەواوبوونی پشتێنەی سەوزایی هەولێری پایتەخت دەگاتە هاوشێوەی ستانداردە جیهانییەکان.

هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، پرۆژەی پشتێنەی سەوزایی بە بڕیاری سەرۆک وەزیران جێبەجێدەکرێت، ئەمە جگە لەوەی دەبێتە هۆکاری دابەزاندنی پلەکانی گەرما، پرۆژەی پشتێنەی سەوزایی بەشێکە لە ماستەرپلانی هەولێر، قوڵایی پشتێنەی سەوزایی دوو کیلۆمەترە و درێژیەکەشی 85 کیلۆمەترە، هەروەها بەسەر هەشت زۆنی جیاواز دابەشکراوە.