سەرۆکی دەزگای خێرخوازیی بارزانی: گیانی هاوکاری و جوانییەکانی کۆمەڵگەی کوردیمان پیشانی جیهان داوە

پێش 18 کاتژمێر

دەزگای خێرخوازیی بارزانی، کە لە ساڵی 2005 لە هەولێر دامەزراوە، ڕێکخراوێکی ناحکوومی، ناسیاسی، و قازانج نەویستە. سەرۆکی دەستەی دامەزرێنەری دەزگاکە مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە و ڕاستەوخۆ سەرپەرشتی کارەکانی دەزگاکە دەکات.

یەکێک لە تایبەتمەندییە دیارەکانی دەزگاکە ئەوەیە کە هیچ بڕە پارەیەک لە پڕۆژەکانی بۆ خەرجی کارگێڕی خۆی خەرج ناکات و هەموو پارەی بەخشراو ڕاستەوخۆ دەگەیەنرێتە دەستی سوودمەندان. ئەمەش متمانەیەکی گەورەی بۆ دەزگاکە لەلایەن بەخشەرانی نێودەوڵەتی، وەک ئەمەریکا، ئەڵمانیا، وڵاتانی ئەورووپا و کەنداو، دروست کردووە.

بەپێی ڕاپۆرتی ساڵانەی دەزگای خێرخوازی بارزانی، تەنیا لە ساڵی 2024دا، دەزگاکە توانیویەتی کاری مرۆیی جۆراوجۆر پێشکەشی 432,706 خێزان بکات، کە دەکاتە نزیکەی 3,124,416 کەس.

لە گرنگترین پڕۆژەکانی BCF، پڕۆژەی "ئازیزان"ـەە، کە تێیدا منداڵانی بێ باوک تا کۆتایی قۆناغی زانکۆ و پەیمانگا خزمەت دەکرێن و هاوکاری دەکرێن.

عومەر ئەحمەد حەسەن، بەڕپرسی بەشی خاوەنپێداویستی و بێ هاوژینان بە شەیما باییز، پەیامنێری کوردستان24ـی ڕاگەیاند "دەزگاکە توانیویەتی ژمارەی زیاتر لە 16,000 منداڵ لە چوارچێوەی ئەم پڕۆژەیەدا کۆ بکاتەوە و گۆڕانکاری لە ژیانیان دروست بکات، بەتایبەتی لە بوارەکانی خوێندن و تەندروستی."

جگە لە کارەکانی لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان، دەزگای خێرخوازیی بارزانی هاوکاریی پێشکەشی دەیان کەمپی پەنابەران و ئاوارەکانی ناوخۆی هەرێمی کوردستان، عێراق، باکوور و ڕۆژئاوای کوردستان، تورکیا، سووریا، لوبنان، بەنگلادیش، و سودان کردووە.

مووسا ئەحمەد، سەرۆکی دەزگای خێرخوازیی بارزانی بە پەیامنێری کوردستان24ـی ڕاگەیاند "دەزگاکە پەیوەندی و هەماهەنگی لەگەڵ چەندین ڕێکخراوی بەخشەر و مرۆیی نێودەوڵەتی دروست کردووە و مۆڵەتی کارکردنی لە چەندین وڵات هەیە بەگوێرەی ڕێنمایی و ستانداردە نێودەوڵەتییەکان. لە هەمان کاتدا توانیومانە گیانی هاوکاریی مرۆیی گەلی کورد و لایەنە جوانەکانی کۆمەڵگەی کوردی، لە کارەکانی ڕێگەی دەزگاکەوە پیشانی هەموو وڵاتانی جیهان بدەین."