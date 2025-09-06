فوئاد حوسێن: بەم زووانە هەولێر و بەغدا دەگەنە ڕێککەوتن

پێش 14 کاتژمێر

د. فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق لە پەراوێزی کۆڕبەندی وزە لە بەغدا بە ڕۆژنامەنووسانی گوت: گفتوگۆکانی هەولێر و بەغدا زۆر چووەتە پێشەوە.

وەزیری دەرەوەی عێراق گوتی: گفتوگۆی نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدڕال، دەربارەی داهاتی نانەوتی زۆر چووەتە پێشەوە، دەشڵێت: پێم وایە لەم ڕۆژانە دەگەینە لێکگەیشتن، چونکە کێشە لە نێوان کۆمپانیا نەوتییەکان و حکوومەتی هەرێم نەبووە، یان کۆمپانیا نەوتییەکان و حکوومەتی فیدڕال، بۆیە لەم ڕۆژانە کۆمپانیا نەوتییەکان و حکوومەتەکانی هەرێم و فیدڕال پێکەوە دەگەنە ئەنجامێک.

ڕاشیگەیاند، هیوادارین لیژنەکان تاوەکوو ڕۆژی دووشەممە، کارەکانیان تەواو بکەن، بۆ ئەوەی ڕاپۆرتەکان ڕۆژی سێشەممە، ڕادەستی ئەنجوومەنی وەزیران بکرێت و بە ئەرێنی بڕیاری لەسەر بدرێت، دەشڵێت: لەبارەی داهاتی نانەوتی گەیشتوونەتە لێکگەیشتن، چونکە بۆ ئەو بابەتە چوونەتەوە سەر یاساکان. هەرلایەک لەڕوانگەی خۆیەوە خوێندنەوە بۆ یاساکان دەکات.

ئەمڕۆ شەممە، 6ـی ئەیلوولی 2025، شڤان جەباری، پەیامنێری کوردستان24 ڕایگەیاند، لەبارەی پرسی هەناردەکردنەوەی نەوت، کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنانی نەوت دوو داواکارییان هەیە، حکوومەتی فیدراڵ دۆلارێک تا سێ دۆلار بەرانبەر هەر بەرمیلێک نەوت بدات بە کۆمپانیاکان بۆ ئەوەی بتوانن نەوت لە کێڵگەکانی کوردستانەوە بگوازنەوە بۆ بۆرییەکانی بەندەری جەیهان، حکوومەتی عێراقیش لە کۆبوونەوەکاندا ئاماژەیان بەوە کردووە، بەو پێشنیازە ڕازی نین، داواکاری دووەمیش ئەوەیە، لەلایەن حکوومەتی عێراقییەوە گرەنتییەک بە کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنانی نەوت بدرێت، پێش هەناردەکردنەوەی نەوت، لێکتێگەیشتنێک لەگەڵ وەزارەتی نەوتی فیدراڵ ئیمزا بکەن، وەزارەتی نەوتی فیدراڵیش ئاماژە بەوە دەکات، پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەو لێکتێگەیشتنە لەگەڵ کۆمپانیاکان ئیمزا بکات.

ئاماژەی بەوەش کرد، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، فەرمانگە یاساییەکانی ڕاسپاردووە بەشداریی کۆبوونەوەکان بکەن، بۆیە ئەگەری هەیە، سێشەممەی داهاتوو، پرسەکە لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیران، گفتوگۆی لەبارەوە بکرێت، دەڵێت: ئەگەر هەولێر و بەغدا نەگەیشتنە ڕێککەوتن بۆ ئەوەی بەغدا مووچە بۆ هەرێمی کوردستان بنێرێت، ئەوە سوودانی نیازی هەیە، ئەنجوومەنی دەوڵەت ڕابسپێرێت کێشەکە لەڕووی یاساییەوە چارەسەر بکات، یاخوود بینێرێت بۆ دادگای فیدراڵی بۆ ئەوەی بڕیاری لەبارەوە بدات.