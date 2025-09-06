نەورۆز چواردەیەمین یاریزانی نوێی گواستەوە

نەورۆز دەرگای گواستنەوەی یاریزانانی بە كراوەیی هێشتووەتەوە

پێش 13 کاتژمێر

یانەی نەورۆز بە راهێنەرایەتی یاسین ئاراس، چواردەیەمین یاریزانی لە مێركاتۆی ئەم هاوینە گواستەوە، پێشبینی دە كرێت لە رۆژانی داهاتوو یاریزانێكی دیكەش بگوازێتەوە.

ئەمڕۆ شەممە، 6 ئەیلوولی 2025، یانەی نەورۆز گواستنەوەی سەڵاح حەسەن، بەرگریكاری لای راستی یانەی كەربەلای گواستەوە، ئەم یاریزانە بووە چواردەیەمین یاریزان لەم هاوینە روویان لە یانەی سوورپۆشەكانی سلێمانی كرد.

بە گوێرەی ئەو زانیارییانەی دەست كوردستان24 كەوتووە، نەورۆز هێشتای دەرگای بازاڕی گواستنەوەی یاریزانانی بە كراوەیی هێشتووەتەوە و پێشبینی دەكرێت لە رۆژانی داهاتوو گواستنەوەی دیكە رابگەیەنێت.

یانەی نەورۆز لەم هاوینەدا كۆمەڵێك گۆڕانكاری كردووە، دەستبەرداری 11 یاریزان بووە و گرێبەستی 10 یاریزانی وەرزی رابردووشی نوێكردووەتەوە و تەنیا 3 یاریزانی كوردی گواستووەتەوە كە پێكهاتوون لە (رەوا یووسف، كاردۆ سدیق و هیران ئازاد)، هەروەها چوار یاریزانی كوردی وەرزی رابردووشی هێشتووەتەوە (ئاسۆ رۆستەم، محەمەد دلاوەر، ئیبراهیم محەمەد و راستگۆ فەریق).