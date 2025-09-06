وەزارەتی ناوخۆی عێراق: دەرهێنانی کارتی نیشتمانی بۆ منداڵانی تازە لەدایکبوو پێویستی بە بایۆمەتری نابێت

پێش 14 کاتژمێر

وەزارەتی ناوخۆی عێراق پرۆژەیەکی نوێی کارتی نیشتمانی ئاشکرا کرد، کە لە سەرەتای ساڵی داهاتوو دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. هەروەها کارتی نیشتمانی بە دیزاینێکی نوێ دەخرێتە خزمەت هاووڵاتیان.

لیوا ئەحمەد حەدید مەعمووری، بەڕێوەبەری بەرێوەبەرایەتی ڕەگەزنامە و زانیاری مەدەنی بە ئاژانسی هەواڵی عێراقییەی ڕاگەیاند، ساڵی داهاتوو بەشی وردبینی ناوەندی کارا دەکرێت، کە دەتوانێت وردبینی لە مامەڵەی 328 فەرمانگە و 21 بەشی تۆمار و هەشت نووسینگەی باڵیۆزخانەی عێراق لە دەرەوە بکات.

ئەحمەد حەدید گوتیشی: تاوەکوو سەرەتای ساڵی داهاتوو، هەموو ڕێکارە پێویستییە هونەرییەکان تەواو دەبن، هەروەها ئاسانکاری خزمەتگوزارییەکان بۆ هاووڵاتیان فراوانتر دەکرێت.

بەڕێوەبەری بەرێوەبەرایەتی ڕەگەزنامە و زانیاری مەدەنی باسی لەوەش کرد، تاوەکوو 1ـی ئەیلوولی 2025، 46 ملیۆن و 241 هەزار و 111 هاووڵاتی عێراقی لە سیستەمی زانیاریی مەدەنی تۆمار کراون. هەروەها منداڵانی تازە لەدایکبوو، بەبێ ئەوەی پێویستیان بە بایۆمەتری بێت ڕاستەوخۆ تۆمار دەکرێن.

دەشڵێت: میکانیزمی پێشتر وابوو کە تۆمارکردن و دەرهێنانی کارتی نیشتمانی بۆ منداڵانی خوار 12 ساڵی دوا دەخرا، بەڵام سیستمە نوێیەکە ڕێگە بە تۆمارکردنی هەر منداڵێکی تازە لەدایکبوو دەدات، بەمەش سەرجەم هاووڵاتیان کارتی نیشتمانیان دەبێت.

ڕوونیشی کردەوە، "پرۆژەی کارتی نیشتمانی کە لە ساڵی 2015 دەستیپێکرد، لە ئێستادا دەچێتە قۆناغی نەوەی دووەم، کە کارتەکە ڕەنگاوڕەنگە و بە تایبەتمەندیی تەکنیکی و ئەمنیی نوێکراوە بەراوورد بە پێشتر دەردەهێنرێت، ئاماژەی بەوەش کرد، "قۆناغی داهاتوو بریتی دەبێت لە چالاککردنی خزمەتگوزاری تۆمارکردنی ماڵ و گەیاندنی کارتی چاپکراو بۆ ماڵی هاووڵاتیان".

ئاشکراشی کرد، "بەڕێوەبەرایەتییەکە دەستیکردووە بە ناردنی تیمی گەڕۆک کە خزمەتگوزاریی پێشکەش بە بریندارەکانی نەخۆشخانەکان خانەکانی چاودێری کۆمەڵایەتی و هاووڵاتیانی ناوچە دوورەدەستەکان و کەمپەکان دەکەن، ڕوونیشیکردەوە، "تیمە گەڕۆکەکان لە پارێزگای نەینەوا، زیاتر لە 80 هەزار هاووڵاتیان تۆمار کردووە، هاوکات کۆی گشتی سوودمەندانی خزمەتگوزارییەکە لە ناوەوە و دەرەوەی کەمپەکان 110 هەزار هاووڵاتی تێپەڕاندووە.