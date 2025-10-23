مادۆرۆ بۆ واشنتن: شەڕی شێتانەمان ناوێ
دوای هەڵکشانی گرژی و ئاڵۆزییەکان لەنێوان واشنتن و کراکاس، نیکۆلاس مادۆرۆ، سەرۆکی فەنزوێلا پەیامێکی بە زمانی ئینگلیزی ئاڕاستەی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا کرد و تێیدا گوتی: "تکایە شەڕی شێتانەمان ناوێ".
ئەو لێدوانەی مادۆرۆ لە کاتێکدایە، سەرۆکی ئەمەریکا دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند: ڕێگەی بە ئاژانسی هەواڵگری ناوەندی ئەمەریکا داوە چەند ئۆپەراسیۆنێکی نهێنی لە فەنزوێلا ئەنجام بدەن، سەرباری ئەوەی هێزەکانی ئەمەریکا دەستیان بە هەڵمەتێکی سەربازیی کردووە دژی بازرگانانی ماددەی هۆشبەر لە ناوچەی دەریای کاریبی و زەریای هێمن.
مادۆرۆ لەچوارچێوەی کۆبوونەوەیەکیدا لەگەڵ سەندیکاکانی ولاتەکەی گوتی::" بەڵێ بۆ ئاشتی، بەڵێ بۆ ئاشتی تا هەتایە، بەڵێ بۆ ئاشتی تا هەتایە، نەخێر بۆ شەڕێکی شێتانە...تکایە".
ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا فڕۆکەی جەنگی و کەشتی سەربازیی گەیاندوە نزیک کەناراوەکانی فەنزوێلا بە ئامانجی ڕووبەڕووبوونەوەی بازرگانانی ماددەی هۆشبەر، لەگەڵ ئەوەشدا ئەمەریکا هێشتا هیچ بەڵگەیەکی لەبارەی هێرشەکانی بۆ سەر فەنزوێلا نەخستووەتە ڕوو، تا ئێستاش هێزەکانی ئەمەریکا هەشت بەلەم و ژێرئاوێکی فەنزوێلای بە ئامانج گرتووە.