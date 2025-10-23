بەرهەمهێنانی گەنمەشامی لە کرماشان

پێش کاتژمێرێک

جووتیارانی شارۆچکەی چەمچەماڵی سەر بە شارۆچکەی بێستوونی پارێزگای کرماشان، لە سەرەتای وەرزی پاییزەوە دەستیان کردووە بە دروونەوەی گەنمە شامی.

ئەم پارێزگایە، یەکێکە لە سەرچاوەکانی بەرهەمهێنانی گەنمەشامی لە ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان. نزیکەی 23 هەزار هێکتار لە زەوییە کشتوکاڵییەکانی پارێزگای کرماشان هەردوو جۆری گەنمەشامیی دانەیی و گەنمەشامیی ئالیکییان لێ بەرهەم دێت.

ڕەزا یووسفی، جووتیار، بە کوردستان 24ـی گوت: شارۆچکەی چەمچەماڵ لە ناوچەی هەرسینی سەر بە پارێزگای کرماشان، هەر لە کۆنەوە بە چاندنی گەنمەشامیی دانەیی و ئالیکی بەناوبانگە و لێرەوە بەرهەمی هەردوو جۆرەکە، ڕەوانەی گشت ناوچەکانی دیکەی ئێران دەکەین.

پارێزگای کرماشان، تاکە پارێزگای ڕۆژهەڵاتی کوردستانە کە هەم کوێستانی هەیە و هەم گەرمێن. هەر بۆیەش لە هەموو وەرزەکانی ساڵدا کشتوکاڵ لەم پارێزگایە بەردەوامە خاکی بەپیت و ئاوی زۆری پاریزگاکەش بووەتە هۆی ئەوەی کشتوکاڵ سوودێکی زۆری بۆ جووتیاران هەبێت.

ئەمیر شیرین بەیان، جووتیار، گوتی:

خاکی بەپیت و سەرچاوەی ئاوی زۆر و کەشوهەوای گونجاوی ناوچەکەمان بۆ چاندنی بەرهەمە کشتوکاڵییەکان، بە تایبەتی گەنمەشامی زۆر گونجاوە.

پارێزگای کرماشان ساڵانە زیاتر لە 800 هەزار تۆن گەنمەشامی لێ بەرهەم دێت. لەم بڕەش 80 هەزار تۆن گەنمەشامیی دانەیی بۆ خواردنی هاووڵاتییان بەکار دێت و زیاتر لە 730 هەزار تۆنیشی بۆ ئالیکی ئاژەڵان بەکار دەهێنرێت.

بەشێک لەو بەرهەمە بۆ پێداویستییەکانی ناوخۆیی پارێزگای کرماشانە و بەشێکیشی هەناردەی پارێزگاکانی دیکەی ئێران دەکرێت.