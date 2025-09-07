بەغدا.. بەهۆی کێشەیەکی عەشایەری چوار کەس کوژران، دوویان ئەفسەری پۆلیسن

پێش 18 کاتژمێر

وەزارەتی ناوخۆی عێراق ڕایگەیاند، ئێوارەی ڕۆژی شەممە بەهۆی کێشەی عەشایەری لە ڕۆژهەڵاتی بەغدا چوار کەس کوژران کە دوویان ئەفسەر بوون.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 7ـی ئەیلوولی 2025، وەزارەتی ناوخۆی عێراق لە راگەیەندراوێکیدا ئاشکرای کرد، "بەهۆی کێشەیەکی عەشایەری لە ناوچەی سەعدە لە بەغدا، دوو ئەفسەری پۆلیسی فیدڕالی کوژران و پێنج پۆلیسی دیکەش برینداربوون".

وەزارەتی ناوخۆ ئاماژەی بەوەش کرد، "هێزە ئەمنییەکان وەڵامی هێرشێکی چەکداریان داوەتەوە کە هۆکاری کێشەکە بوون، لە ئەنجامدا دوو چەکداریان کوژران و پێنجی دیکەش برینداربوون و شەش کەسیشیان دەستگیرکران."

وەزارەتی ناوخۆ هۆکاری ناکۆکییەکەی ئاشکرا نەکرد، بەڵام جەختی کردەوە، ڕێگریی لەو تاوانبارانە و ئەوانەی دەستیان لە هاندانی ململانێی عەشایەری و چەکداری هەیە، دەکەن و چاوپۆشیان لێ ناکەن.