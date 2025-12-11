دەزگای خێرخوازیی بارزانی: سبەی هاوکاری بەسەر زیانلێکەوتووانی لافاوەکەی چەمچەماڵ دابەش دەکرێت

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەری نووسینگەی سلێمانیی دەزگای خێرخوازیی بارزانی ڕایگەیاند، دوای ئەوەی تیمەکانیان هەڵمەتی پاککردنەوەی ماڵە زیانلێکەوتووەکانی لافاوەکەی چەمچەماڵ ئەنجام دا، لە سبەینێوە دەست بە دابەشکردنی هاوکارییەکان دەکەن.

پێنجشەممە 11ـی کانوونی یەکەمی 2025، سروە ساڵح بەڕێوەبەری نووسینگەی سلێمانیی دەزگای خێرخوازیی بارزانی بە کوردستان24ی ڕاگەیاند: تیمەکانمان سەرژمێریی هەموو ئەو ماڵانەیان کردووە کە زیانیان بەرکەوتووە، لە قۆناغی یەکەمدا ئاوی خواردنەوەی پاکمان بۆ دابین کردن، چونکە لافاوەکە تانکییەکانیانی پیس کردبوو یان بردبووی.

بەڕێوەبەری نووسینگەی سلێمانیی دەزگای خێرخوازیی بارزانی ئاماژەی بەوەش دا، تیمەکانیان بە هاوکاریی ئامێرەکان (شۆفڵ) و کرێکاران، هەستاون بە پاککردنەوەی ماڵەکان و لابردنی قوڕ و لیتا و ئەو کەلوپەلانەی بەهۆی ئاوەوە تێکچووبوون و کەڵکی بەکارهێنانیان نەمابوو.

سەبارەت بە هەنگاوەکانی داهاتوو، سروە ساڵح گوتی: لە سبەینێوە دەست دەکەین بە دابەشکردنی پاکێجێکی هاوکاریی فریاگوزاری (Emergency) بەسەر زیانلێکەوتوواندا، کە پێکهاتووە لە (کەرەستەی پاککردنەوە، پێداویستیی خەوتن وەک دۆشەک و بەتانی، سۆپا و سووتەمەنی).