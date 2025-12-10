عێراق.. زیاتر لە 13 هەزار حاڵەتی تووندوتیژی خێزانی تۆمار کراون

پێش 33 خولەک

سەنتەری ستراتیژی بۆ مافەکانی مرۆڤ لە عێراق بەبۆنەی ڕۆژی جیهانی مافەکانی مرۆڤ ڕاپۆرتێکی بڵاوکردووەتەوە و ڕەخنە لە دەسەڵاتدارانی عێراق دەگرێت، کە نەیانتوانیوە کار بۆ کەمکردنەوەی حاڵەتەکانی تووندوتیژی خێزانی بکەن، لە ڕاپۆرتەکەدا جەختکراوەتەوە، ئەمساڵ بەراورد بە ساڵی ڕابردوو ڕێژەی تووندوتیژی کۆمەڵایەتی 12% زیادیکردووە.

لەڕاپۆرتەکەی سەنتەری ستراتیژی بۆ مافەکانی مرۆڤ هاتووە، واقعی مافەکانی مرۆڤ لە عێراق، تاوەکو ئێستاش ڕووبەڕووی ئاڵنگاری قووڵبوونەتەوە و تووندوتیژی کۆمەڵایەتی بەراورد بە ساڵی ڕابردوو بەڕێژەی 12% زیادی کردووە،ئەمەش پێویستی بە پەسندکردنی یاساکانی خۆپارێزی و چاکسازی کۆمەڵایەتییە،کە پشتیوانی لە ئاشتەوایی خێزانی بکات.

تووندوتیژی دژی ئافرەتان و وازهێنانی منداڵان لە خوێندن

لە ڕاپۆرتەکەدا باس لەوە کراوە، تووندوتیژی دژی ئافرەتان زیادیکردووە و لە سەرەتای ئەمساڵ، تاوەکو ئێستا 13 هەزار و 200 حاڵەتی تووندوتیژی تۆمارکراون، بەراورد بە ساڵی ڕابردوو 8% زیادیکردووە،هەروەها 9 هەزار حاڵەتی ناچارکردنی منداڵان بە کارکردن لە بوارە جیاجیاکاندا تۆمارکراون، سەبارەت بە وازهێنانی منداڵان لە خوێندن ڕێژەی وازهێنانی منداڵان لە خوێندن 11%یە، بەرزی ڕێژەکە هەڕەشە لە داهاتووی نەوەی نوێ دەکات و پێویستی بە پڕۆگرامێکی حکومی بەپەلە بۆ خوێندن و پاراستنی منداڵان هەیە.

پاشەکشەی ئازادی ڕادەربڕین

سەنتەری ستراتیژی بۆ مافەکانی مرۆڤ لە ڕاپۆرتەکەیدا ڕەخنە لە دەسەڵاتدارانی عێراق دەگرێت و بە ڕێگریکردن لە ئازادی ڕادەربڕین تۆمەتباریان دەکات، لە ڕاپۆرتەکەدا ئاماژە بەوەدراوە، بەگوێرەی ڕیزبەندیی وڵاتان تایبەت بە ئازادی ڕۆژنامەنووسی، عێراق لەنێو ڕیزبەندییەکە لە پلەی 155دایە.

سەنتەرەکە داوا لە دەسەڵاتدارانی عێراق دەکات، چاو بە سیاسیەتی پاراستن و گرەنتی تایبەت بە یاساکانی ڕاگەیاندندا بخشێننەوە، هەروەها بەهێزکردنی ماف و ئازادییەکان لە عێراق، پێویستی بە ئیرادەیەکی سیاسی و چاکسازی لە یاساکاندا هەیە، بۆ ئەم مەبەستەش پێویستە ڕۆڵی دەزگاکانی چاودێر کارابکرێتەوە و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی لە داڕشتنی سیاسەتی نیشتمانی بەشداربن.

لە کۆتایی ڕاپۆرتەکەدا سەنتەری ستراتیژی بۆ مافەکانی مرۆڤ داوای پەلەکردن لە دەرکردنی یاسای ڕووبەڕووبوونەوەی تووندوتیژی خێزانی و گەشەپێدان بە ستراتیژییەتی نیشتمانی بۆ پاراستنی ئافرەت و منداڵان دەکات.