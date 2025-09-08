هەسەدە و هاوپەیمانان مانۆرێکی سەربازیی هاوبەشیان کرد

پێش 16 کاتژمێر

دوێنێ شەو، لە بنکەی سەربازیی هێزەکانی هاوپەیمانان لە گوندی(قەسرەک) لە دەورووبەری شارۆچکەی(تل تەمەر) لە باکووری حەسەکە، هێزەکانی سووریای دیموکرات(هەسەدە) و هێزەکانی هاوپەیمانان، مانۆرێکی سەربازیی هاوبەشیان کرد.

بەپێی زانیاریی خەڵکی ناوچەکە، لە مانۆرە سەربازییە هاوبەشەکەدا لە(تل تەمەر)، فڕۆکە سەربازییەکانی هاوپەیمانان زۆر بە نزمی لە ئاسمانی گوندەکە سووڕاونەتەوە، فڕۆکە جەنگییەکانیش تاکوو بەرەبەیان لە مانۆرەکە بەردەوام بوون.

سەرچاوەیەکی سەربازیی هێزەکانی سووریای دیموکرات(هەسەدە) ڕایگەیاند: دەنگی ئەو تەقینەوانەی لە بنکەی سەربازیی(قەسرەک)، لەچوارچێوەی ڕاهێنان و مانۆرە سەربازییە هاوبەشەکانی نێوان هەسەدە و هێزەکانی هاوپەیمانانە.

هێزی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند: هەفتەی ڕابردووش، هێزەکانی سووریای دیموکرات و هێزەکانی هاوپەیمانان، مانۆرێکی سەربازییان بەهەمان شێوەی ئەم مانۆرە سەربازییەی دوێنێ کردیان، ئەنجامداوە و ماوەی پێنج ڕۆژ بەردوام بووە، کە تێیدا فڕۆکەی جەنگی زۆر و تەقینەوە و تەقەی زۆر کران.