مالیکی: دواخستنی هەڵبژاردن کۆتایی هاتنە بە پرۆسەی سیاسی

پێش 10 کاتژمێر

نوری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا ڕایدەگەیەنێت: پێویستە بۆ چارەسەری کێشەکان و مامەڵەیەکی دروست لەگەڵ تەواوی عێراقییەکان، پشت بە دەستوور ببەسترێت، دەشڵێت: نابێت هەڵبژاردن دوا بخرێت، هەر دواخستنێک، دەبێتە کۆتایی هاتنی پرۆسەی سیاسی و دیموکراسی لە عێراقدا.

نوری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا لە نێو کۆبوونەوەیەکی جەماوەری عەشیرەتەکانی پارێزگای بابل، بۆ پشتیوانی لە هاوپەیمانیتییەکەی خۆی لە هەڵبژاردندا گوتی: پێویستە پرۆسەی سیاسی بەردەوام بێت و هاووڵاتییانیش پشتیوانی لە بەردەوامبوونی پرۆسەکە بکەن.

دەڵێت: شەمشەمەکوێرەکان دەیانەوێت کودەتا بەسەر پرۆسەی سیاسییەوە بکەن، دەشڵێت: ڕێگە بە گەڕانەوەی دیکتاتۆرییەت و ڕەگەزپەرستی تایفەگەری و گۆڕی بەکۆمەڵ نادەین.

مالیکی گوتی: دەمانەوێت عێراق لە شەڕ و ڕووبەڕووبوونەوەکان و قەیرانەکان بپارێزین، داوای ئەوەشی کرد، بۆ مامەڵەکردن لەنێوان عێراقییەکاندا، پشت بە دەستوور ببەسترێت، لەڕێگەی سندووقەکانی دەنگدانیشەوە، دەسەڵات ئاڵوگۆڕ بکرێت، مالیکی ئاماژەی بەوەشکرد، سەردەمی تانک و زریپوش و کودەتا بەسەرچووە، ئێستا سەردەمی سندووقەکانی دەنگدانە.

نوری مالیکی پێداگریی کرد لەوەی، نابێت هەڵبژاردن دوابخرێت، گوتی: هەر دواخستنێک، واتای کۆتایی هاتنی پرۆسەی سیاسی و دیموکراسییە.