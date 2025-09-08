سەرۆک بارزانی و فەخری کەریم دۆخی گشتی عێراق تاوتوێ دەکەن
سەرۆک بارزانی لەگەڵ فەخری کەریم سەرۆکی دەزگەی ڕاگەیاندن و ڕۆشنبیری و هونەریی ئەلمەدا، بارودۆخی گشتیی عێراق و پەیوەندییەکانی حکوومەتی عێراقی فیدڕاڵ و حکوومەتی هەرێمیان تاوتوێ کرد.
ڕۆژی دووشەممە 8ـی ئەیلوولی 2025 لە سەڵاحەددین، سەرۆک مەسعود بارزانی پێشوازی لە فەخری کەریم سەرۆکی دەزگەی ڕاگەیاندن و ڕۆشنبیری و هونەریی ئەلمەدا دەکات.
بەپێی ڕاگەیەندراوی بارەگای بارزانی، لە دیدارەکەدا بیروڕا لەبارەی بارودۆخی گشتیی عێراق و پەیوەندییەکانی حکوومەتی عێراقی فیدڕاڵ و حکوومەتی هەرێم ئاڵوگۆڕ کرا.
هەروەها جەخت لە هەماهەنگیی لایەنە سیاسییەکان بۆ تێپەڕاندنی کێشە و ئالنگارییەکان کرایەوە.