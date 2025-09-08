سەرۆک بارزانی و فەخری کەریم دۆخی گشتی عێراق تاوتوێ دەکەن

پێش 9 کاتژمێر

سەرۆک بارزانی لەگەڵ فەخری کەریم سەرۆکی دەزگەی ڕاگەیاندن و ڕۆشنبیری و هونەریی ئەلمەدا، بارودۆخی گشتیی عێراق و پەیوەندییەکانی حکوومەتی عێراقی فیدڕاڵ و حکوومەتی هەرێمیان تاوتوێ کرد.

ڕۆژی دووشەممە 8ـی ئەیلوولی 2025 لە سەڵاحەددین، سەرۆک مەسعود بارزانی پێشوازی لە فەخری کەریم سەرۆکی دەزگەی ڕاگەیاندن و ڕۆشنبیری و هونەریی ئەلمەدا دەکات.

بەپێی ڕاگەیەندراوی بارەگای بارزانی، لە دیدارەکەدا بیروڕا لەبارەی بارودۆخی گشتیی عێراق و پەیوەندییەکانی حکوومەتی عێراقی فیدڕاڵ و حکوومەتی هەرێم ئاڵوگۆڕ کرا.

هەروەها جەخت لە هەماهەنگیی لایەنە سیاسییەکان بۆ تێپەڕاندنی کێشە و ئالنگارییەکان کرایەوە.