کۆمپانیاکانی ئەمەریکا دەیانەوێت وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان بکەن

شاندێکی باڵای ئابووری و بازرگانیی ئەمەریکا، کە لە نوێنەری 30 کۆمپانیای گەورە پێکدێت، بە سەرپەرشتیی ژووری بازرگانیی ئەمەریکا گەیشتە هەولێر. ئامانجی سەرەکیی سەردانەکەیان دۆزینەوەی دەرفەتی نوێی وەبەرهێنان و پتەوکردنی پەیوەندییە بازرگانییەکانە لەگەڵ هەرێمی کوردستان.

ئەم سەردانە لە کاتێکدایە کە گرنگییەکی زیاتر بە پەرەپێدانی پەیوەندییە ئابوورییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و ئەمەریکا دەدرێت، بە ئامانجی گەیاندنی ئاڵوگۆڕە بازرگانییەکان بە قۆناغێکی پێشکەوتووتر.

ناتانیێل وایس، وەبەرهێنەرێکی ئەمریکییە کە ماوەی 20 ساڵە لە هەولێر کۆمپانیای سکیوریتی هەیە و یەکێکە لە ئەندامانی شاندەکە، بە کوردستان 24ی ڕاگەیاند: "ئەم کۆنفرانسە بۆ ئێمە گرنگە، چونکە بەدوای دەرفەتی بازرگانی و هاوبەشیدا دەگەڕێین. ئێمە پابەندین بە پشتگیریکردنی ئەو کەسانەی دەیانەوێت لێرە دەست بە کار بکەن."

لەلایەکی دیکەوە، تاریق ئیلازاب، سەرۆکی یەکەی بازرگانی ئەمەریکا، ئاماژەی بەوە کرد کە ژینگەی هەرێمی کوردستان بۆ وەبەرهێنان لەبارە، دەشڵێت: "ئەم شوێنە پارێزراو و ئارامە، بەڕاستی باشترین شوێنە لە ناوچەکەدا بۆ وەبەرهێنان و پەرەپێدانی بازرگانی. ئێمە دەمانەوێت لە کەرتی کشتوکاڵدا کار بکەین، چونکە کەشوهەوای گونجاوە و باران و ئاوی هەیە بە بەراورد لەگەڵ ناوچەکانی دیکەی عێراق."

بەپێی ئامارەکانی وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازیی هەرێمی کوردستان، ئێستا 178 کۆمپانیای ئەمەریکی لە هەرێم تۆمارکراون. هاتنی ئەم شاندە نوێیە بە هەنگاوێکی گرنگ دادەنرێت بۆ فراوانکردنی ئاستی وەبەرهێنانی ئەمەریکی لە کەرتە جیاجیاکانی وەک ئاسایش، کشتوکاڵ و تەکنەلۆژیا.