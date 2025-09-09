دانیشتووانی ئەنبار ستایشی خەڵکی هەرێمی کوردستان دەکەن

پێش 7 کاتژمێر

لە ساڵوەگەڕی ئازادكردنی شارەكانی ئەنبار خەڵكی ئەنبار هەڵوێستی هەرێمی كوردستانیان بەبیردێتەوە، كە پارێزگاكانی دیكە و بەغدا دەرگای بەڕووی ئاوارەكان داخست، بەڵام هەرێمی كوردستان بووە پەناگەیەكی ئارام بۆ ئەنبارییەكان، ئێستاش چاوەڕاونن پاداشتی هەرێم بدرێتەوە.

هاوكات لەگەڵ ئازادكردنی شارەكانی ئەنبار لە دەستی رێكخراوە تیرۆرستییەكان، خەڵكی پارێزگاكە هەڵوێستی هەرێمی كوردستان بەبیر دەهێننەوە، كە رۆحی یەكگرتوویی نیشتمانیی دەرخست. كاتێك دەرگاكانیان بەڕووی ئاوارەكان كردەوە و هاوكارییان مرۆیی و فریاگوزاریان پێشكەشی خێزانەكانی ئەنبار كرد، ئەمەش قورسترین قۆناغەكان بوو، ئەم هەڵوێستە باوشێك و پەناگەیەكی ئارام بوو بۆ ئاوارە بێتاوانەكان و ئەوانی لەخۆ گرت، دوای ئەوەی بەغدای پایتەخت دەرگایی بەڕوو داخستن و دواجار ئەوان ئارامیان دۆزییەوە.

ئەبو حەمید، هاووڵاتی بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، هەرێمی کوردستان هەموو ئاوارەكانی ئەنباریان لەخۆگرت، هەڵوێستەكانیان شەرەفمەندانە بوو، ئێستاش هەر وان و پێویستە پاداشتیان بدەینەوە.

فوئاد دلێمی، چالاكوانی مەدەنی دەڵێت: لەگەڵ ساڵوەگەڕی ئازادكردنی ئەنبار لەدەست داعش، سوپاسی حكوومەتی هەرێمی كوردستان دەكەین، لەبەرئەوەی خەڵك و ئاوارەكانیان لە خۆگرت، ئەم هەڵوێستە نەوە دوای نەوە بۆ یەكتری دەگێرینەوە، هەموومان ناخۆشییەكانی پردی بزێبزمان بیردێتەوە كە ڕێگریمان لێكرا بچینە بەغدا، تەنیا دەبوو كەسێك پشتوانت بوایە.

ئەمڕۆ لەگەڵ تێپەڕینی لاپەڕەكانی ئازار، ئەوان ئەو دەستە هاوكارەكان لەبیر ناكەن كە لەكاتی تەنگانە بۆیان درێژ كرا، ئەوان چاوەڕوانن پاداشتی هەرێمی كوردستان بدرێتەوە لە رێگە باشتركردنی هاوكاریی و پەیوەندییەكان لە هەموو ئاستەكاندا.

ئەبو هەمزە، موختار لە ئەنبار دەڵێت: بەدڵنیاوە هەڵوێستەكانی هەرێمی كوردستان گەواهیدەری، هەڵوێستە باشەكانیانە بەرانبەر بەعێراقییەكان، چونكە ئاوارەكانیان بۆ چەندان ساڵ لەخۆگرت. لەبەر ئەوەی زۆربەی پارێزگاكان دەرگاكانیان بەڕووی ئەنبار داخست و ئەم هەڵوێستە هەرێمی كوردستان تۆماری كرد.

دڵسۆزی ئەنبارییەكان بۆ براكانیان لەهەرێمی كوردستان بەجێگری بۆ چەندان ساڵ دەمێنێتەوە، و پەیامی مرۆییان دووپات دەكاتەوە