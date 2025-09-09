گرێبەستی پڕۆژەی چارەسەرکردنی ئاوەڕۆ لە هەولێر واژۆ کرا

پێش 4 کاتژمێر

سێشەممە، 9ـی ئەیلوولی 2025، ساسان عەونی، وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزار لە ڕێوڕەسمێکەدا ڕایگەیاند "ئەمڕۆ گرێبەستی دروستکردنی یەک قۆناغ لەو هەشت قۆناغەی وێستگەی چارەسەری ئاوەڕۆ واژۆ دەکەین بە گوژمەی نزیکەی 195 ملیۆن دۆلار لەگەڵ کۆمپانیای 'ئیتۆچو'ی ژاپۆنی کەماوەی جێبەجێکردنی سێ ساڵە."

وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزار، گوتیشی: ئەم پرۆژەیە گرنگییەکی زۆری هەیە ئەویش پاراستنی تەندروستیی گشتیی هاووڵاتیان، نەوەک تەنیا لە هەرێمی کوردستان بەڵکوو لە هەموو ئەو شارانەی عێراقیش کە دەکەونە سەر ڕێڕەوی زێی گەورە و ڕووباری دیجلە، چونکە بەشێکی زۆری ئەو ئاوەڕۆیە تێکەڵ بە زێی گەورە و ڕووباری دیجلە دەبیت.

ساسان عەونی هەروا گوتی: ئەم پرۆژەیە سوودی زۆری بۆ پاکڕاگرتنی خاک، پیسنەبوونی ئاوی ژێر زەوی، بەروبوومی کشتوکاڵ، پاراستنی ئاوی سەرزەوی، سامانی ماسی و پاکڕاگرتنی ڕووبارەکان دەبێت. بێجگە لەوەی ئەو ئاوەی کە دەپاڵێورێت جارێکی تر بۆ ئاودانی سەوزایی و بەروبوومی کشتوکاڵ بەکار دەهێنرێت.

وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزار، لە درێژەی قسەکانیدا گوتی: بڕی ئاوەڕۆی هەولێر بریتییە لە 318 هەزار مەتر سێجا لە ڕۆژێکدا، ئەم بەشەی پرۆژەکە تەنیا چارەسەری 52 هەزار مەتر سێجا ئاوەڕۆ لە ڕۆژێکدا دەکات، واتە هێشتا 266 هەزار مەتر سێجا لە ڕۆژێکدا بێچارەسەر دەمێنێتەوە و بەردەوام دەبێت لە دروستکردنی هەڕەشە و مەترسی بۆ سەر تەندروستی هاووڵاتیان لە هەرێمی کوردستان و عێراق و مەترسی بۆ سەر ئاو و خاک و ئاوی ژێرزەوی و سەرزەوی.

ساسان عەونی لە کوتایی قسەکانیدا گوتی: بەخۆشحاڵییەوە ئەمڕۆ لە سەرۆکایەتیی ئەنجوومەنی وەزیرانەوە ئاگەدار کرایەنەوە کە سەرۆک وەزیران، مەسرور بارزانی، بڕیاری داوە حەوت قۆناغەکەی دیکەی پرۆژەکە لەسەر ئەرکی حکوومەتی هەرێم و لەلایەن کۆمپانیای ناوخۆییەوە بە کوالیتی بەرز و ستانداردی جیهانی دروست بکریت وهەموو دەریچەکانی ئاوەڕۆ لە چواردەوری شاری هەولێر، بە ڕێڕەوی سەرداپۆشراو بگەیەنرێتە وێستگەی چارەسەرکردنی ئاوەڕۆ لە گوندی عارەب کەند.