مەسرور بارزانی: سەقامگیریی هەرێم بووەتە هۆی زیادبوونی ژمارەی کۆمپانیا بیانییەکان لە پێشانگەکان

پێش 12 کاتژمێر

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی، خۆشحاڵی خۆی بە پێشکەوتنی هەرێمی کوردستان لە کەرتی خانووبەرەدا ڕاگەیاند.

سێشەممە 9ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، شەشەمین پێشانگەی نێودەوڵەتیی وەبەرهێنانی خانووبەرەی لە هەولێر کردەوە.

سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس نوسیوویەتی: خۆشحاڵبووم لە پێشانگەی نێودەوڵەتیی وەبەرهێنان لە هەولێر، پێشکەوتنی کوردستانم لە کەرتی خانووبەرەدا بینی کە 280 کۆمپانیای نێوخۆیی و دەرەوە تێیدا بەشدارن.

هاوکات ئاماژەی بەوە دا، سەقامگیریی هەرێمی کوردستان بووەتە هۆی ئەوەی ساڵ بە ساڵ ژمارەی کۆمپانیا بیانییەکان و وڵاتانی بەشداربوو لە پێشانگەکان زیاتر بن.