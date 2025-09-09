دراوێکی تایبەت بە کۆماری سەربەخۆی کوردستان نمایش کرا
پێشانگایەکی هونەری لە دهۆک کولتووری کوردی و ئاواتەکانی داهاتووی نمایش کرد.
شاری دهۆک ئێستا میوانداریی پێشانگایەکی هونەری دەکات کە تابلۆی سێ هونەرمەند لەخۆدەگرێت، بە تیشک خستنە سەر کولتووری کوردی و وێناکردنی داهاتوو. ئەم پێشانگایە شێوازە هونەرییە جیاوازەکان نیشان دەدات، لەوانەش دیزاینی دراوێکی کوردستانی بۆ داهاتوو و لێکدانەوەی جۆراوجۆر بۆ فۆلکلۆری کوردی.
ئاسۆ مامزادە، یەکێک لە هونەرمەندە بەشداربووەکان، دیزاینی بۆ دراوی ئایندەی کۆماری کوردستان بە ناوی "کورس" خستەڕوو. کارەکانی ئەو بەها و دابەشکردنی جۆراوجۆر لەخۆدەگرێت، وەک وێنەی جەنەڕاڵ مستەفا بارزانی لەسەر دراوێکی 200 کورس، هەروەها کەسایەتییە دیارەکانی تر لەسەر دراوی 500 کورس و 50 کورس.
مامزادە ڕوونی کردەوە کە دیزاینەکان نیشانەی نەتەوەیی و کەسایەتییە گرنگەکان لەخۆدەگرن بۆ وێناکردنی دراوێکی داهاتووی کوردستانێکی سەربەخۆ.
هونەرمەند بەهادین میهەمەدی، 13 تابلۆی لە پێشانگاکەدا نمایش کردووە. تابلۆکانی ئەو بە قووڵی لە کولتوور و فۆلکلۆری کوردیدا ڕیشەیان داکوتاوە، بە ئامانجی ناساندنی ئەم نەریتە دەوڵەمەندانە بە نەوەیەکی نوێ.
میهەمەدی جەختی لەسەر ئەوە کردەوە، کارەکانی بەها و ڕێز بۆ میراتی کولتووری کوردی دەگەیەنن، لە ڕێگەی تێکەڵکردنی بیر و خەیاڵ و دیدگاوە.
میدیا میهەمەد، خوێندکارێک بوو کە بەشداری لە پێشانگاکەدا کرد و تابلۆکانی خۆی خستەڕوو کە لە ڕێگەی چەندین وێنەکێشانەوە خەیاڵ و داهێنانی خۆی تێدا نمایشکردبوو. ئەو ئاماژەی بەوەدا کە ئەم پێشانگایە نەک تەنها وەک پلاتفۆرمێک بۆ دەربڕینی هونەرمەندان خزمەت دەکات، بەڵکوو پەیوەندی نێوان خوێندکاران، هونەرمەندان و کۆمەڵگە بەهێزتر دەکات و ئیلهامبەخش دەبێت بۆ کارە هونەرییەکانی داهاتوو.
ئامانجی پێشانگاکە ناساندن و پەرەپێدانی کولتووری کوردییە بۆ نەوە گەنجەکان، کە زۆربەی تابلۆ نمایشکراوەکان بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ پەیوەندییان بە بابەتە کولتوورییە کوردییەکانەوە هەیە.