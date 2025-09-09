پێش 10 کاتژمێر

لیژنه‌ی دارایی په‌رله‌مانی عێراق له‌ باره‌ی چه‌ند پرسێك كه‌ یه‌كێكیان پرسی مووچه‌ی مووچه‌خۆرانی هه‌رێمی كوردستان له‌گه‌ڵ هه‌ر یه‌ك له‌ وه‌زیری دارایی و وه‌زیری پلاندانان و پارێزگاری بانكی ناوه‌ندیی تاوتوێ ده‌كات.

سێشه‌ممه‌، 9ـی ئه‌یلوولی 2025، موعین كازمی، ئه‌ندامی لیژنه‌ی دارایی په‌رله‌مانی عێراق گوتی، ئه‌مڕۆ كۆبوونه‌ته‌وه‌ و سبه‌ی لیژنه‌كه‌یان میوانداری هه‌ر یه‌ك له‌ ته‌یف سامی و محه‌ممه‌د عه‌لی ته‌میم، وه‌زیرانی دارایی و پلاندانی فیدراڵ و عه‌لی عه‌لاق، پارێزگاری بانكی ناوه‌ندیی ده‌كات و چه‌ند پرسێك تاوتوێ ده‌كه‌ن، كه‌ یه‌كێكیان پرسی مووچه‌ی مووچه‌خۆرانی هه‌رێمی كوردستان و دوایین ئه‌نجامه‌كانه‌ له‌م باره‌وه‌یه‌.

موعین كازمی گوتووشیه‌تی، له‌ دانیشتنه‌كه‌ی سبه‌ی، گفتوگۆ له‌سه‌ر داهاتی عێراق بۆ ساڵی 2025 و خه‌رجییه‌ داواكراوه‌كان تاوه‌كوو كۆتایی ئه‌م ساڵ و ته‌رخانكردنه‌ داراییه‌كانی په‌ره‌پێدانی هه‌رێمه‌كان و پارێزگاكان ده‌كه‌ن.