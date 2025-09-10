وەزیرێکی پێشووتری حکوومەتی هەرێم کۆچی دوایی کرد

پێش 8 کاتژمێر

ئەمڕۆ چوارشەممە، 10ـی ئەیلوولی 2025، کۆمیتەی ناوەندیی حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان، ڕایگەیاند، بەداخ و پەژارەیەکی زۆرەوە هەواڵی ماڵئاوایی هاوڕێ (سەعد خالید حەمەدەمین) جێگری سکرتێری حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان ڕادەگەیەنین.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە؛ بەیانی ئەمڕۆ 10ی ئەیلوولی 2025 هاوڕێ سەعد خالید پاش 46 ساڵ خەبات و تێکۆشان، دوای ململانێیەکی زۆر لەگەڵ نەخۆشی، لە شاری هەولێر بۆ دواجار ماڵئاوایی کرد.

سەعد خالید، لە دایکبووی ساڵی 1963 هەولێرە، کۆتایی ساڵی 1979 بووە بە پێشمەرگە لە ڕێزەکانی حزبی سۆسیالیستی کوردستان، لە ساڵی 1994 بووە بە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی، ساڵی 1996 بووە بە ئەندامی مەکتەبی سیاسی، وەزیری هەرێم بوو بۆ کاروباری پەرلەمان لەکابینەی پێنجەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئێستاش ئەندامی کارگێڕی مەکتەبی سیاسی حزبی زەحمەتکێشانی کوردستانە.