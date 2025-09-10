شاندێکی وەبەرهێنەرانی هەرێمی کوردستان سەردانی ئیمارات دەکات

پێش 5 کاتژمێر

لە چوارچێوەی کارنامەی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ گرنگیدان بە وەبەرهێنان و فرەچەشن کردنی سەرچاوەکانی داهات، شاندێکی وەبەرهێنەرانی هەرێمی کوردستان سەردانی ئیماراتییان کردووە.

بە ڕێژەی %20 کۆمپانیاکانی وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان، کۆمپانیای بیانین، بۆیە مەبەست لە سەردانەکەی شاندی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ئیمارات بۆ هاندانی وەبەرهێنەرانی ئیماراتە، تاوەکوو بێنە کوردستان وەبەرهێنان بکەن و ڕێژەی کۆمپانیا بیانییەکان زیاد بکەن.

پەنا نیازی، بەرپرسی بەشی مارکێتینگ لە یەکەی ڕاکێشانی وەبەرهێنەنەرانی بیانی بە کوردستان24 گوت: کۆمپانیا وەبەرهێنەرە ئیماراتییەکان لە هەرێمی کوردستان لە سێکتەری جیاوازەکانی وەک پیشەسازی، بیناسازی، گەشتیاری، کشتوکاڵی و وزەی نوێبووە دەرفەتی وەبەرهێنانیان بۆ دەڕەخسێت، بۆ ئەمەش هەموو یارمەتییەکیان پێشکەش دەکرێت.

باسیشی لەوە کرد، لە چوار ساڵی داهاتوو، بۆ ڕاکێشانی سەرنجی وەبەرهێنەرە بیانییەکان سەردانی وڵاتانی دیکە دەکەن،کە سەرەتا لە وڵاتانی کەنداو دەستییان پێکردەوە.

لە ماوەی چوار ساڵی ڕابردوو دا، زیاتر 150 هەزار دەرفەتی کار لەلایەن پرۆژەکانی کەرتی وەبەرهێناننەوە ڕەخسێندراوە.

هەر لەم چوارچێوەیەش شاندێکی بازرگانی ئەمەریکا کە لە 32 کۆمپانیا پێکهاتوون سەردانی هەرێمی کوردستانیان کردووە و بڕیاریشە شاندێکی باڵای ئیمارات سەردانی هەرێم بکات.