کەشناسیی هەرێم: پلەکانی گەرما نزم دەبنەوە
بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، پلەکانی گەرما نزم دەبنەوە.
کەشناسیی هەرێم ڕایگەیاند، پێشبینی دەکرێت کەشی ئەمڕۆ چوارشەممە، 10-9-2025، ئاسمان ساماڵ بێت، هەروەها پلەکانی گەرما 1 تا 3 پلە بەراوورد بە تۆمارکراوەکانی دوێنێ نزم دەبنەوە.
کەشناسیی هەرێم ئاماژەی بەوەش کرد، پێشبینی دەکرێت کەشی سبەى پێنجشەممە، 11-9-2025، ئاسمان ساماڵ بێت، پلەکانی گەرماش بەگشتی نزیک دەبنەوە لە تۆمارەکراوەکانی ئەمڕۆ.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی
هەولێر : 37 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 36 پلەی سیلیزی
دهۆک : 36 پلەی سیلیزی
کەرکووک : 38 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 36 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 37 پلەی سیلیزی
سۆران : 35 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 28 پلەی سیلیزی
گەرمیان 41 پلەی سیلیزی