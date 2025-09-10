گشتی

کەشناسیی هەرێم: پلەکانی گەرما نزم دەبنەوە

کوردستان کەشوهەوا

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، پلەکانی گەرما نزم دەبنەوە.

کەشناسیی هەرێم ڕایگەیاند، پێشبینی دەکرێت کەشی ئەمڕۆ چوارشەممە، 10-9-2025، ئاسمان ساماڵ بێت، هەروەها پلەکانی گەرما 1 تا 3 پلە بەراوورد بە تۆمارکراوەکانی دوێنێ نزم دەبنەوە.

کەشناسیی هەرێم ئاماژەی بەوەش کرد، پێشبینی دەکرێت کەشی سبەى پێنجشەممە، 11-9-2025، ئاسمان ساماڵ بێت، پلەکانی گەرماش بەگشتی نزیک دەبنەوە لە تۆمارەکراوەکانی ئەمڕۆ.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی 

هەولێر : 37 پلەی سیلیزی 

سلێمانی : 36 پلەی سیلیزی

دهۆک : 36 پلەی سیلیزی

کەرکووک : 38 پلەی سیلیزی 

زاخۆ : 36 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 37 پلەی سیلیزی

سۆران : 35 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 28 پلەی سیلیزی

گەرمیان 41 پلەی سیلیزی

 

 
 
