ئەنجوومەنی وەزیران کۆدەبێتەوە و چەند بابەتێک تاوتوێ دەکات

پێش 7 کاتژمێر

فەرمانگەی میدیا و زانیاری لە ڕاگەیەنراوێکدا ڕایگەیاندووە، ئەمڕۆ چوارشەممە، 10ی ئەیلوولی 2025، ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان کۆدەبێتەوە.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکە، ئەنجوومەنی وەزیران دواپێشهاتی هەردوو دۆسیەی داهاتە نانەوتییەکان و دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان و خستنەڕووی بڕیارەکانی کۆبوونەوەی ئەم هەفتەیەی ڕۆژی 9ی 9ی 2025 ـی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراقی فیدڕاڵ گفتوگۆ دەکات.

لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، كۆنووسی هاوبەشی وەزارەت و لایەنە پەیوەندیدارەكان لە ڕۆژی 2ی 9ی 2025، تایبەت بە پێشنیاریان سەبارەت بە پیادەكردنی یاسای ڕاژە و خانەنشینیی پێشمەرگە ژمارە (38)ی ساڵی 2007 دەخرێتە ڕوو.

ڕاسپاردەكانی وەزارەتی دارایی و ئابووری، سەبارەت بە ئاسانكاریی پێشینە و قەرزەكانی تایبەت بە (خانووبەرە، كشتوكاڵ، پیشەسازی، نیشتەجێكردن و گەشتیاری) بابەتێکی دیکەی کۆبوونەوە دەبێت.

لە کۆتاییدا و لە چوارچێوەی پرۆسەی یەكخستنەوەی ڕێكارە داراییەكانی نێوان حكوومەتی هەرێمی کوردستان و حكوومەتی فیدراڵی، چەند پێشنیاز و ڕاسپاردەیەكی وەزارەتی دارایی بۆ یەكخستنی ڕێكار و ڕێنماییەكانی باج و ڕێژەكانیان، لەنێوان دامەزراوەكانی باج لە هەردوو حكوومەتی هەرێم و فیدراڵ دەخرێتەڕوو.