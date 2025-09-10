لایەنە سیاسییەکانی ڕۆژئاوای کوردستان: پەیامەکەی سەرۆک بارزانی 'گرنگ و نیشتمانی' بوو

پێش 4 کاتژمێر

پارت و لایەنە سیاسییەکانی ڕۆژئاوای کوردستان، پەیام و هەڵوێستەکانی سەرۆک مەسعود بارزانی سەبارەت بە دۆخی کوردانی ڕۆژئاوا بە "گرنگ و مێژوویی" وەسف دەکەن و داوای یەکڕیزیی زیاتر دەکەن.

لایەنە سیاسییە کوردییەکان لە ڕۆژئاوای کوردستان، هەڵوێستی خۆیان لە بەرانبەر لێدوانەکانی سەرۆک بارزانی دەربارەی کوردانی ڕۆژئاوای کوردستان نیشان دا. ئەوان ئاماژە بەوە دەکەن، ئەمە یەکەمجار نییە سەرۆک بارزانی داوای پشتگیری بۆ ڕۆژئاوا دەکات و پشتگیرییەکانیشی لە مێژوودا تۆمار کراون، وەک چۆن پشتگیریی لە کۆبانێش کرد.

سلێمان ئۆسۆ، ئەندامی سەرکردایەتیی ئەنجوومەنی نیشتمانیی کورد لە سووریا (ENKS) جەختی لە ڕۆڵی گەورەی سەرۆک بارزانی لە پشتگیریکردنی ڕۆژئاوای کوردستان لە هەموو بوارەکاندا کردەوە، بە تایبەتی بۆ پێکهاتەکانی ناوچەکە و لایەنە سیاسییەکان.

ئەو ئاماژەی بەوەدا کە سەرۆک بارزانی لە سەرەتای شۆڕشی سووریاوە پشتگیریی ڕۆژئاوای کوردستانی کردووە و کاروانی یارمەتی بۆ خەڵکی ڕۆژئاوا ناردووە، بە بێ جیاوازی بۆ عەرەب، کورد و سریانی، کە ئەمەش هەڵوێستێکی ڕوون و ئاشکرایە بۆ خەمخوری و دڵسۆزییەکەی.

هەروەها، ساڵح گدۆ، سکرتێری پارتی چه‌پی کوردستان، سوپاسی هەڵوێستە مێژووییەکانی سەرۆک بارزانیی کرد، بەتایبەتی دەستپێشخەرییەکەی بۆ کۆبانی، کە بووە هۆی یەکخستنی هەڵوێستە کوردییەکان. باسی لەوەش کرد، پشتگیریی سەرۆک بارزانی لە پاش کشانی ڕژێمی بەشار ئەسەد و دامەزراندنی ئیدارەی خۆبەڕێوەبەری، و ناردنی هێزی پێشمەرگە بۆ کۆبانی لە ساڵی 2014، هەرگیز لە یاد ناکرێت.

ئەمە لە کاتێکدایە، لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا سەرۆک بارزانی لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی (فرانس24) جەختی لە پشتیوانیی هەرێمی کوردستانی بۆ کوردانی ڕۆژئاوای کوردستان کردەوە و دووپاتی کردەوە، ئامادەن هەموو پشتیوانییەکی لایەنە سیاسییەکانی ڕۆژئاوا بکەن بە مەبەستی دەستەبەرکردنی مافەکانی گەلی کورد لە سووریای نوێدا. هاوکات داوای جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی 10ـی ئاداری نێوان مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هەسەدە و ئەحمەد شەرع، سەرۆکی قۆناغی ڕاگوزەری سووریا کرد.