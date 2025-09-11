سیاسی

نێچيرڤان بارزانى: شۆڕشى مه‌زنى ئه‌يلوول بووه‌ ناسنامه‌ و بناغه‌ى بيرى نه‌ته‌وه‌يى و نيشتمانى

کوردستان

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لە یادی 64 ساڵەی هەڵگیرسانی شۆڕشی ئەیلوول پەیامێکی بڵاوکردەوە

ئەمە دەقی پەیامەکەیە:

ئه‌مڕۆ له‌ يادى شه‌ست و چوار ساڵه‌ى شۆڕشى مه‌زنى ئه‌يلوولدا، ڕابه‌رى شۆڕش و گه‌لى كوردستان، بارزانيى نه‌مر و ته‌واوى ئه‌و سه‌ركرده‌ و پێشمه‌رگه‌ قاره‌مان و دڵسۆزانه‌ى كوردستان به‌بير ده‌هێنينه‌وه و به‌ ڕێزه‌وه‌ ياديان ده‌كه‌ينه‌وه كه‌ به‌شدار و هاوبه‌ش و هێز و بازووى شۆڕش بوون. 

دروود بۆ گيانى شه‌هيدان و سڵاو بۆ بنه‌ماڵه‌ و كه‌سوكارى سه‌ربه‌رزيان ده‌نێرين.

شۆڕشى مه‌زنى ئه‌يلوول له‌ سه‌رده‌مێكى ئاڵۆز و دژواردا كه‌ له‌ هه‌موو لايه‌كه‌وه‌ سته‌م و نكۆڵى له‌ گه‌لى كوردستان ده‌كرا، بووه‌ ناسنامه‌ و بناغه‌ى بيرى نه‌ته‌وه‌يى و نيشتمانى، گيانێكى تازه‌ى بۆ هه‌ستانه‌وه‌ و ڕووبه‌ڕووبوونه‌وه‌ به‌به‌ر كوردستانيياندا كرد‌. بووه‌ چه‌ترى كۆكه‌ره‌وه‌ى هه‌موو چين و توێژه‌كان و ده‌نگى ڕه‌وا و دلێر و هاوارى ماف و ئازاديى گه‌لى كوردستانى به‌ ته‌واوى جيهان گه‌ياند و وه‌ك گه‌لێكى زيندووى ژياندۆست و ئاشتيخواز ده‌ركه‌وت.

له‌م ياده‌دا جه‌خت له‌ ئامانج و پره‌نسيپ و به‌ها باڵاكانى شۆڕش له‌ ئازادى، ديموكراسى، پێكه‌وه‌يى، يه‌كترقبووڵكردن، لێبورده‌يى و ئاشتى ده‌كه‌ينه‌وه. وه‌ك چۆن شۆڕشى ئه‌يلوول شۆڕشى هه‌موو پێكهاته‌كانى كوردستان بوو، هه‌مووان پێكه‌وه‌ يه‌كڕيز و ته‌با بۆ يه‌ك ئامانج خه‌باتيان كرد و قوربانييان دا، ئه‌مڕۆش بۆ پاراستنى ماف و ده‌ستكه‌وته‌كانمان ده‌بێ هه‌مووان پێكه‌وه‌ كار بكه‌ين تا گه‌ل و وڵاته‌كه‌مان ده‌گه‌يه‌نينه‌ كه‌نارى ئارامى.
به‌رز و شكۆدار بێت يادى شۆڕشى ئه‌يلوول، سڵاو و دروود بۆ گيانى پاكى شه‌هيدان.

نێچيرڤان بارزانى
سه‌رۆكى هه‌رێمى كوردستان
2025/9/11

 
