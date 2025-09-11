کۆمپانیای سۆمۆ وردەکاری ڕاکێشانی بۆرییەکی نوێی نەوت بۆ سەڵتەنەتی عومان ئاشکرا دەکات

پێش 34 خولەک

بەڕێوەبەری گشتیی کۆمپانیای بەبازاڕکردنی نەوتی عێراق 'سۆمۆ' ڕایگەیاند، عێراق بەنیازە بۆرییەکی نوێی نەوت لە سەرانسەری کەنداو بۆ سەڵتەنەتی عومان دروست بکات، تاوەکوو هەناردەی نەوت زیاتر بکات.

پێنجشەممە، 11ـی ئەیلوولی 2025، عەلی نزار لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی: "گفتوگۆ و ڕێککەوتنێکی سەرەتایی لەنێوان عێراق و سەڵتەنەتی عومان هەیە، لەسەر درێژکردنەوەی بۆری نەوتی خاو و بەبازاڕکردنی ئەو نەوتە لە بازاڕە جیهانییەکان"، ئاماژە بەوەش کرد، "قۆناغی یەکەمی ڕێککەوتنەکە دیاریکراوە بۆ دروستکردنی کۆگای نەوت بە توانای 10 ملیۆن بەرمیل لە بەندەری 'دوقوم'ـی عومان کە دەتوانرێت لە ساڵانی داهاتوودا توانای عەمبارکردنی نەوت زیادبکرێت."

عەلی نزار گوتیشی: "دوای تەواوبوونی دروستکردنی تانکی کۆگاکان، قۆناغی دووەمی گواستنەوەی نەوتی خاوی عێراق بە تانکەر دەستپێدەکەین تاوەکو بۆرییەکە لە عێراقەوە بۆ سەڵتەنەتی عومان تەواو دەبێت."

بە گوتەی بەڕێوەبەری گشتیی کۆمپانیای سۆمۆ، "گفتوگۆ لە نێوان عێراق و عومان هەیە بۆ دیاریکردنی ڕێڕەوی هێڵی بۆرییەکە، بەپێی توێژینەوەی تواناکان، ئەگەر بۆرییەکە بە وشکانی درێژبکرێتەوە، پێویستی بە ڕێککەوتن دەبێت لەگەڵ ئەو وڵاتانەی پێیدا تێەپەڕ دەبێت، ئەگەر بە دەریادا تێپەڕێت، ئەوا ئەو بەری کەنداوی عەرەبی دەبێت، لە بەندەری بەسرە تا بەندەری عومان درێژدەبێتەوە ".

ڕۆژی 3ـی ئەیلوول، حکوومەتی عێراق دوو ڕێککەوتن و 24 یاداشتی لێکتێگەیشتنی لە بوارە جیاجیاکان لەگەڵ سەڵتەنەتی عومان واژۆ کرد، ئەمەش لەکاتی سەردانەکەی سوودانی بۆ مەسقەت هات.

سێشەممە، 12ـی ئابی 2025، وەزیری وزەی سووریا، محەممەد بەشیر سەردانی بەغدای کرد و لەگەڵ وەزیری نەوت، حەیان عەبدولغەنی کۆبووەوە و تاوتوێی هاوکاریی وزەی نێوان هەردوولایان کرد.

محەممەد بەشیر باسی لە دۆخی کەرتی وزەی سووریا کرد و ڕوونیکردەوە کە سووریا جگە لە بەرهەمی ناوخۆ، مانگانە نزیکەی سێ ملیۆن بەرمیل نەوتی خاو هاوردە دەکات، بۆ دابینکردنی پێداویستی هاووڵاتیان.

وەزیری وزەی سووریا، جەختی لە گرنگی بەستنەوەی بۆرییە نەوتییەکانی نێوان سووریا و عێراق کردەوە و گوتی: بۆری نەوتی نێوان کەرکووک و بەندەری بانیاس زۆر کۆن بووە و پێویستی بە هەڵسەنگاندنێکی هەمەلایەنە هەیە بۆ نۆژەنکردنەوە.

لای خۆیەوە وەزیری نەوتی عێراق خواستی وڵاتەکەی بۆ کاراکردنەوەی هێڵی بۆری نەوتی کەرکووک- بەندەری بانیاس دەربڕی و پێشنیازی کرد ڕاوێژ بە دەزگایەکی تایبەتمەند بکەن بۆ هەڵسەنگاندنی کاراکردنەوەی بۆریەکە، ئاماژەی بەوەش کردووە، لەوانەیە بۆریە کۆنەکە نۆژەن بکەنەوە، یان بۆریەکی نوێ دروست بکەن.