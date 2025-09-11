کریستیانۆ رۆناڵدۆ دەیەوێت چی لەبارەی ئاینی ئیسلامەوە بزانێت؟

بانگخوازێکی پۆرتوگاڵی فۆلۆو کردووە

پێش 53 خولەک

کریستیانۆ رۆناڵدۆ بانگخوازێکی پۆرتوگاڵی فۆلۆو کردووە و دەیەوێت زانیاری زیاتر لەبارەی ئاینی ئیسلام بزانێت.

لە سۆشیاڵ میدیا، کریستیانۆ رۆناڵدۆ هێرشبەری پۆرتوگاڵی لە ئینستاگرام فۆلۆوی محەمەد ئیبراهیم بانگخوازی بەناوبانگی پۆرتوگاڵی کردووە، کە ئەو بانگخوازە ئیسلامییە لە سۆشیاڵ میدیا خەریکی ناساندن و بڵاوکردنەوەی ئاینی ئیسلامە و لە بایۆی هەژماری خۆی لە ئینستاگرام نووسیویەتی 'من ئیسلامێکی راستەقینە بە جیهان دەبەخشم'.

هێرشبەرە پۆرتوگاڵییەکەی یانەی نەسڕی سعوودی لەوەتەی سەرەتای ساڵی 2023 لە سعوودیە دەژی، پێشتر وەلید عەبدوڵڵا گۆڵپارێزی یانە سعوودییەکە لە گرتەیەکی ڤیدیۆییدا لەکاتی بەجێگەیاندنی عەمرە لە مانگی رەمەزانی رابردوو گوتبووی 'پەنا بەخوا کریستیانۆ رۆناڵدۆ موسڵمان دەبێت، ئەو حەزی لە خواردنەکانی ئێوەیە و دێتە ئێرە تامی خواردنەکانتان دەکات'.

وليد عبدالله

المقرب جدآ من الدون

🕋🕌إن شاءالله يسلم🕌🕋

سيكون حدث مهم جدآ جدآ عالميآ#كريستيانو_رونالدو pic.twitter.com/vX6hdE3pJ8 — محمد عساف الحميداني (@mmm65562010) March 16, 2024

دۆن تاوەکو ساڵی 2027 گرێبەستەکەی لەگەڵ نەسڕ نوێکردووەتەوە و لە زۆربەی بۆنە نیشتیمانی و نەتەوەییەکانی سعوودیە بەشداریی دەکات و لەوەتەی چووەتە سعوودیە لە هەندێک یاریی دەستەواژەکانی 'أَلْحَمْدُلِلَّه' و 'انشاللە' بەکار دەهێنێت.