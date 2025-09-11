کۆمیسیۆن ژمارەی کاندیدە دوورخراوەکانی هەڵبژاردنی ئاشکرا کرد

پێش 4 کاتژمێر

کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، ئاماری نوێی سەبارەت بە ژمارەی کاندیدە دوورخراوەکان و گەڕاوەکان ڕاگەیاند.

عیماد جەمیل سەرۆکی تیمی ڕاگەیاندن لەکۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عئێرا، لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، "ژمارەی کاندیدەکانی هەڵبژاردن گەیشتووەتە حەوت هەزار و 734 کاندید"، ئاماژەی بەوەشکردووە "ژمارەی کاندیدەکانی دوورخراوەکان لە کێبڕکێی هەڵبژاردن گەیشتووەتە 788 کاندید."

عیماد جەمیل ئاماژەی بەوەش کرد، "ژمارەی ئەو کاندیدانەی کە تانەکانیان لەلایەن دەسەڵاتی دادوەری و دادگای تانەدان وەرگیراوە و گەڕێنراونەتەوە بۆ کێبڕکێی هەڵبژاردن، گەیشتووەتە 53 کاندید."

دووشەممە، 8ـی ئەیلوولی 2025، حەسەن شوەیلی، بەڕێوەبەری بەشی ڕاگەیاندنی دەستەی لێپرسینەوە و دادپەروەری عێراق لە ڕاگەیەندراوێکدا گوتی: "ژمارەی ئەوانەی ڕێکارەکانی یاسای لێپرسینەوە و دادپەروەری دەیانگرێتەوە و دووردەخرێنەوە، گەیشتووەتە 335 کاندید، هەروەها ناوی 404 کەسی وەکوو یەک لە ڕێگەی پێداچوونەوە بە داتاکانیان چارەسەر کراون."