لیۆنێل مێسی 5 هەڵبژاردە بۆ بردنەوەی مۆندیالی 2026 بەربژێر دەكات

هەڵبژاردەكەی كریستیانۆ رۆناڵدۆ لە نێو ریزی بەربژێرەكان دووردەخاتەوە

پێش 25 خولەک

لیۆنێل مێسی، كاپتنی هەڵبژاردەی ئەرجەنتین لە چاوپێكەوتنێكدا بەهێزترین بەربژێرەكان بۆ بردنەوەی جامی جیهانی 2026 دەستنیشان دەكات، دەشڵێت: ئێمەش لەگەڵ هەمان ئەو كۆمەڵە یاریزانانەی مۆندیالی قەتەرمان بردەوە جارێكی دیكە بۆ بردنەوەی مۆندیالی داهاتووش دەجەنگین.

بڕیارە سبەی هەینی كاتژمێر 20:00 بە كاتی هەرێمی كوردستان تیروپشكی مۆندیالی 2026 رابكێشرێت، مۆندیالی داهاتوو لە رۆژی 11/6/2026 دەست پێ دەكات كە سێ وڵات میوانداریی مۆندیال دەكەن كە پێكهاتوون لە (ئەمریكا، كەنەدا و مەكسیك)، 104 یاری دەكرێن و ماوەی 39 رۆژ دەخایەنێت و یاریی كۆتایی لە رۆژی 19/7/2026 دەكرێت.

لەبارەی چانسی ئەرجەنتین بۆ دووبارە بردنەوەی مۆندیال، لیۆنێل مێسی رایگەیاند بردنەوەی مۆندیال لەڕادەبەدەر قورسە، دەشڵێت: ئێمە لەگەڵ ئەم كۆمەڵە یاریزانەی هەمانە جارێكی دیكە دەجەنگین بۆ بردنەوەی نازناوەكە.

لەبارەی پێشبینیكردنی بۆ براوەی مۆندیالی داهاتووی 2026، لیۆنێل مێسی كاپتنی یانەی ئینتەر مەیامی رایگەیاند هەڵبژاردەكانی ئیسپانیا، فەرەنسا، ئینگلاند، بەرازیل و ئەڵمانیا بەهێزترین بەربژێرن بۆ بردنەوەی جامی جیهانی 2026.

لیۆنێل مێسی ناوی پۆرتوگالی نەهێنا و كە كریستیانۆ رۆناڵدۆ سەركردایەتی دەكات و لە لیستی بەربژێرانی بۆ بردنەوەی جامەكە دوورخستەوە.



