فیفا بۆ یەكەمجار چەند یاسایەك لە تیروپشكی مۆندیال جێبەجێ دەكات

بە ئامادەبوونی دۆناڵد ترەمپ و چەندان ئەستێرەی ناودار تیروپشكی مۆندیالی 2026 رادەكێشرێت

پێش 17 خولەک

تیروپشكی مۆندیالی 2026 لە وڵاتی ئەمریكا بە بەشداریی 42 هەڵبژاردە بەڕێوە دەچێت، بڕیارە دۆناڵد ترەمپ سەرۆكی ئەمریكا هاوشانی چەندان ئەستێرە و سینەماكاری ناسراوی دونیا ئامادەی مەراسیمی تیروپشكەكە بن.

بڕیارە سبەی هەینی كاتژمێر 20:00 بە كاتی هەولێر، لە باڵەخانەی هونەری كینێدی لە شاری واشتنی پایتەختی ویلایەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا بە ئامادەبوونی نوێنەری هەڵبژاردە بەشداربووەكان تیروپشكی مۆندیالی 2026 رابكێشرێت، لە كۆی ئەو 48 هەڵبژاردەیەی بەشداریی لە مۆندیالی داهاتوو دەكەن تەنیا شەش هەڵبژاردە چارەنووسییان یەكلایی نەبووەتەوە كە بڕیارە لە مانگی 3ـی ساڵی داهاتوو لە قۆناغی پاشكۆ رووبەڕووی یەكتر ببنەوە.

شەش هەڵبژاردە لە كیشوەرەكانی ئەمریكای باشوور، ئەمریكای لاتین و ئەفریقیا و ئاسیا ركابەری لەسەر بەدەستهێنانی دوو بلیتی مۆندیال دەكەن كە پێكهاتوون لە هەڵبژاردەكانی عێراق، بۆلیڤیا، جامایكا، سۆرینام، كالیدۆنیا و كۆنگۆ.

لە لایەكی دیكەیشەوە 16 هەڵبژاردەی دیكەی ئەورووپا لە قۆناغی پاشكۆ شەڕی بەدەستهێنانی چوار بلیتی دیكەی مۆندیال دەكەن، هەڵبژاردەكان پێكهاتوون لە بۆسنە، چیك، ئەلبانیا، وێڵز، ئۆكرانیا، توركیا، سوید، رۆمانیا، سلۆڤاكیا، ئێرلەندا، پۆڵەندا، مەسەدۆنیای باكوور، ئێرلەندای باكوور، ئیتاڵیا، دانیمارك و كۆسۆڤۆ.

بەشداربووانی تیروپشكی مۆندیال بەپێی كیشوەرەكان

كیشوەری ئاسیا: ئێران، ژاپۆن، ئوسترالیا، ئوزبەكستان، ئوردن، کۆریای باشوور، قەتەر و سعودیە.

كیشوەری ئەفریقیا: تونس، جەزائیر، کۆتدیڤوار، میسر، غانا، مەغریب، سەنیگال، باشووری ئەفریقا و کاپ ڤێردی.

ئەمریکای باشوور: ئەرجەنتین، بەرازیل، کۆڵۆمبیا، ئیکوادۆر، پاراگوای و ئۆرۆگوای.

كیشوەری ئەورووپا: سویسرا، ئیسپانیا، نەمسا، بەلجیکا، کرواتیا، ئینگڵاند، فەرەنسا، ئەڵمانیا، هۆڵەندا، نەرویج، پۆرتوگال و سكۆتلاند.

ئۆقیانوسیا: نیوزلەندا



دابەشبوونی هەڵبژاردەكان بە گوێرەی ئاستەكان

پێش ئەوەی تیروپشكی مۆندیال رابكێشرێت، هەڵبژاردەكان بەسەر ئەم چوار ئاستدا دابەش بوون:

ئاستی یەكەم:

ئاستی یەكەم: کەنەدا، مەکسیک، ئەمریکا، ئیسپانیا، ئەرجەنتین، فەرەنسا، ئینگلاند، بەرازیل، پۆرتوگال، هۆڵەندا، بەلجیکا و ئەڵمانیا.

ئاستی دووەم: کرواتیا، مەغریب، کۆڵۆمبیا، ئۆرۆگوای، سویسرا، ژاپۆن، سەنیگال، ئێران، کۆریای باشوور، ئیکوادۆر، نەمسا و ئوسترالیا.

ئاستی سێیەم: نەرویج، پەنەما، میسر، جەزائیر، سکۆتلەندا، پاراگوای، تونس، کەناری عاج، ئۆزبەکستان، قەتەر، سعودیە و باشووری ئەفریقا.

ئاستی چوارەم: ئوردن، كاپ ڤێرد، غانا، کوراساو، هایتی، نیوزلەندا، لەگەڵ چوار هەڵبژاردە سەرکەوتووەکە كە لە رێگەی پاشكۆ بلیتی مۆندیال دەبڕن.

تیروپشكەكە بە ڕاكێشانی ناوی هەڵبژاردەكانی ئاستی یەكەم دەست پێ دەكات، مەكسیك، لوتكەی كۆمەڵەی یەكەم دەگرێت، كەنەدا دەچێتە پێشەنگی كۆمەڵەی دووەم، ئەمریكاش دەچێتە سەرلیستی كۆمەڵەی چوارەم.

یاسای كۆمەڵەكانی مۆندیال

48 هەڵبژاردەكە بەسەر 12 كۆمەڵەدا دابەش دەبن، پاڵەوانی هەر كۆمەڵەیەك لەگەڵ دووەمی كۆمەڵەكان راستەوخۆ دەگەنە قۆناغی داهاتووی مۆندیال، هەشت باشترین سێیەمی سەرجەم كۆمەڵەكانیش بۆ قۆناغی داهاتوو سەردەكەون.

بەپێی سیستەمی تیروپشكەكە ئیسپانیا و ئەرجەنتین بەیەكەوە دەكەونە لایەك و فەرەنسا و ئینگڵاندیش دەكەونە لایەكەی دیكە، ئەمەش بەو مانایەیە دێت كە ئینگلاند و فەرەنسا تا قۆناغی پێش کۆتایی بەرامبەر ئیسپانیا و ئەرجەنتین یاری ناكەن.

بەپێی سیستمە نوێیەکە، ئەو تیپانەی پێشەنگی كۆمەڵەكانیان دەگرن لە قۆناغەكانی سەرەتای مۆندیال رووبەڕووی یەكتر نابنەوە، فیفا ئامانجی ئەوەیە لە قۆناغە سەرەتاییەکانی مۆندیال پێکدادانی گەورە روونەدات، بۆ ئەوەی تیپە گەورەكان تا قۆناغەكانی كۆتایی مۆندیال بمێننەوە، ئەمەش وروژاندن و سەرنجراكێشانی بینەر بۆ مۆندیالی 2026 زیاتر دەکات و گەرەنتی رووبەڕبوونەوەی گەورە و چێژبەخش بۆ قۆناغەكانی دواتری مۆندیال زیاد دەكات، فیفا لە تیروپشکی جامی جیهانی یانەکان سیستەمێکی هاوشێوەی بەکارهێنا، کە هاوینی ئەمساڵ لە ئەمریكا بەڕێوەچوو، چێڵسی بووە پاڵەوان.

بەپێی تیروپشكەكە دوو هەڵبژاردەی یەک کیشوەر لە نابێت بكەونە یەك كۆمەڵە، تەنیا ئەورووپا نەبێت کە 16 نوێنەری هەیە، بەمەش سەرجەم كۆمەڵەكانی مۆندیال هەڵبژاردەیەك یان دوو هەڵبژاردەی ئەورووپای تێدا دەبێت.

مۆندیالی داهاتوو لە رۆژی 11/6/2026 دەست پێ دەكات كە سێ وڵات میوانداریی مۆندیال دەكەن كە پێكهاتوون لە (ئەمریكا، كەنەدا و مەكسیك)، 104 یاری بەڕێوە دەچێت و ماوەی 39 رۆژ دەخایەنێت و یاریی كۆتایی لە رۆژی 19/7/2026 دەكرێت.