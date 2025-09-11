دووەمین خولی فێستیڤاڵی فیلمی کوردی ڤانکۆڤەر بەڕێوەدەچێت

پێش کاتژمێرێک

بڕیار وایە، دووەمین خولی فێستیڤاڵی فیلمی کوردی ڤانکۆڤەر لە 17 تاوەکوو 19 مانگی تشرینی یەکەم بەڕێوبچێت و 22 فیلمی کوردی هەڵبژێردراون.

فێستیڤاڵی فیلمی کوردی ڤانکۆڤەر تڕایلەری فەرمی خۆی بۆ ساڵی 2025 بڵاوکردەوە و لە دووەمین خولی ئەم فێستیڤاڵە دا زیاتر لە 200 فیلمی کوردی نێردراون و لە وانە 22 فیلم هەڵبژێردراون نوێنەرایەتی سینەمای کوردی و کولتوور و زمانی کوردی بکەن لە کەنەدا.

هەروەها ئامانجی فێستیڤاڵەکە ئەوەیە، تەماشاکاران لە هەموو لایەکەوە، کولتوور و پاشخانی چیرۆکەکانی کورد لە نزیکەوە بناسن.

فیلمە بەشداربووەکان پێشبڕکێ لەسەر چوار خەڵات دەکەن: خەڵاتی باشترین فیلمی درێژ، خەڵاتی باشترین فیلمی کورت، خەڵاتی لیژنەی دادوەران و خەڵاتی تەماشاکاران، هەروەها دادوەرانی فێستیڤاڵەکە لە چەند سینەماکاری کەنەدی و کوردی پێکهاتوون.

هەروەک پارساڵ کوردانی دیاسپۆرا بە گەرمی پشتگیریان لەم بۆنە گرنگە دەکەن و چوار کۆمپانیا بە سپۆنسەر سەرەکییەکان بەشدار دەبن و ڕەوەندی کوردی لە چەندین وڵات بەشداری دەکەن

دروشمی فێستیڤاڵی فیلمی کوردی ڤانکۆڤەر بۆ ساڵی 2025،( زمانی دایک)ە و گرنگی دەداتە ڕۆڵی ئافرەتان و لە چیڕۆکگێڕی سینەمای کوردیدا.