نەدیم زەهاوی: هەرێمی کوردستان پێشکەوتنی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە

پێش 3 کاتژمێر

وەزیرێکی پێشووتری دارایی به‌ریتانیا جەخت لەوە دەکاتەوە، هەرێمی کوردستان ئاسانکارییەکی زۆری بۆ وەبەرهێنەرانی بیانی کردووە بۆ ئەوەی وەبەرهێنانی زیاتری تێدا بکەن.

نەدیم زەهاوی، وەزیری پێشووتری دارایی شانشینی یەکگرتوو به‌ریتانیا، ئەمڕۆ پێنجشەممە، 11ی ئەیلوولی 2025، بە کوردستان24ی ڕاگەیاند: هەرێمی کوردستان بەراورد بە ناوچەکانی عێراق زۆر گرنگترە، وەبەرهێنەران و کۆمپانیا گەورەکان زیاتر دێنە هەرێم.

نەدیم زەهاوی گوتی: پەیوەندییەکی بەهێز لەنێوان هەردوولا هەیە و ئیمارات دەیەوێت لە ئاستێکی باڵا لە هەرێم وەبەرهێنان بکات، نەک تەنیا لە بواری وزە، بەڵکوو لە بوارەکانی گەشتوگوزار و کشتوکاڵیش، هەروەها پەیوەندییە بەهێزەکانی هەردوولا کاریگەری لەسەر عێراق دەبێت.

ئاماژەی بەوە دا، ئەو پرۆژانەی لە نێوان هەردوولا هەن زۆر گرنگن و پەیوەندییەکان بەهێزتر دەکات و سوودی زۆری بۆ عێراقیش دەبێت، پرۆژەکانی ڕووناکی و هەژماری من نموونەی هاوشێوەن.

باسی لەوەش کرد، سەرۆک وەزیران دیدگایەکی تایبەتی هەیە بۆ هەمەچەشنکردنی ئابووری لە هەرێمی کوردستان، کاری زۆرباش کراوە و پێشکەوتنی زۆری بەخۆیەوە بینیوە، ئیمارات هاوبەشێکی بەهێزی هەرێمی کوردستانە، دەکرێت ئەزموونەکەی بۆ هەرێمی کوردستان بگوازرێتەوە.

جەختی لەوە کردەوە، ئاسانکارییەکی زۆر کراوە بۆ ئەوەی وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان بکرێت، سەرەڕای ئاڵنگارییەکان، بەڵام ئەم هەرێمە توانیویەتی سەرکەوتووبێت.

هەر ئەمڕۆ پێنجشەممە، حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەنراوێکدا ئەوەی خستووتەڕوو، سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی "وێڕای بەخێرهێنانی شاندەکە، ئاماژەی بە گرنگیی پەیوەندیی دۆستانە و تایبەتیی نێوان هەرێمی کوردستان و دەوڵەتی ئیمارات کرد و سوپاسیی شێخ محەمەد بن زاید سەرۆکی ئیماراتی کرد بۆ پشتیوانیی و هاریکاریکردنی هەرێمی کوردستان و دەستنیشانکردنی نێردەیەکی تایبەتی ئیماراتی بۆ کاروباری ئابووری بۆ هەرێمی کوردستان، کە نیشانەی گرنگیی و بەهێزیی پەیوەندیی دوولایەنەیە.