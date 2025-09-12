900 چەکداری داعش لە ئەنبار مووچەی شەهیدانە وەردەگرن

پێش کاتژمێرێک

لێژنەی شەهیدان و برینداران لە پارێزگای ئەنبار ئاشکرای دەکات، نزیکەی 900 کەس لە چەکدارانی داعش، مووچەی شەهیدانە وەردەگرن.

ڕەهیب ئەلهەیاس، بەرپرسی لێژنەی شەهیدان و برینداران لە ئەنبار ڕایگەیاند: لێژنەیەک لەبارەی پرسی مووچەی شەهیدانەی ئەو 900 چەکدارەی داعش، پێکهێنراوە بۆ ئەوەی لێکۆڵینەوە لە ناوە ساختەکان بکەن، بەتایبەت لەناوی ئەو چەکدارە داعشانەی لە ڕووبەڕووبوونەوەکان کوژراون و کەسوکاریان ئێستا مووچەی شەهیدان وەردەگرن.

بەرپرسی لێژنەی شەهیدان و برینداران لە ئەنبار ئاماژە بەوەش دەکات، سەدان کەس مووچەی خانەنشینی وەردەگرن، لە کاتێکدا ئەندامی داعش بوون، ساڵانی 2015 بۆ 2016، شەڕیان دژی هێزە ئەمنییەکانی عێراق کردووە، دەشڵێت: لێژنەی لێکۆڵینەوەی تایبەتمەند لە بەغدا، دوای ئاشکراکردنی مامەڵەی ساختە و دەستکاریی کردنی مامەڵەی داواکراوان، مووچەی نزیکەی 30 هەزار فەرمانبەری ڕاگرتووە و مێژووی ئەو مامەڵە ساختانەش بۆ چەند ساڵ پێش ئێستا دەگەڕێتەوە.