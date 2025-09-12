پێش 10 خولەک

جەیر بۆلسۆنارۆ، سەرۆکی پێشووی بەرازیل، بە تۆمەتی هەوڵی کودەتا سزای 27 ساڵ زیندانی بەسەردا سەپێنرا.

بەگوێرەی ماڵپەڕی هەواڵی جی 1، دادگای بەرازیل سزای 27 ساڵ و سێ مانگ زیندانی بەسەر جەیر بۆلسۆنارۆ، سەرۆکی پێشووی بەرازیل، سەپاندووە بەهۆی هەوڵدان بۆ کودەتا.

بڵاویشی کردەوە، دادگای باڵای فیدراڵی بەڕازیل بڕیارێکی لە مێژووی وڵاتەکەیدا دەرکردووە و بۆلسۆنارۆی بە پیلانی کودەتاکە سزا داوە.

بۆلسۆنارۆ لە ساڵی 2019 تا 2023 سەرۆکی بەڕازیل بووە، پێش ئەوەی لە هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی ساڵی 2022 بە لویز ئیناسیۆ لولا دا سیلڤا دۆڕا.

دوای هەفتەیەک لە دەستبەکاربوونی سەرۆکی نوێ، هەزاران لایەنگرانی بۆلسۆنارۆ لە 8ـی کانوونی دووەمی 2023، هێرشیان کردە سەر بینای کۆنگرێس و دادگای باڵا و کۆشکی سەرۆکایەتی، پۆلیس لەو ڕۆژەدا نزیکەی دوو هەزار کەسی دەستگیرکرد.

لە تشرینی دووەمی ساڵی 2024 پۆلیسی فیدراڵی بەڕازیل بۆلسۆنارۆ و چەند ئەندامێکی حکوومەتی پێشووی بە تۆمەتی هەوڵدان بۆ تێکدانی دیموکراسی لە ڕێگەی ڕێکخستنی کودەتا و بەڕێوەبردنی ڕێکخراوێکی تاوانکاری تۆمەتبار کرد.