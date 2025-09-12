ئیمارات بۆ ئیسرائیل: ئەوەی ئێوە دەیکەن قبوڵکراو نییە

پێش 51 خولەک

ڕیم ئیبراهیم ئەلهاشمی، وەزیری دەوڵەت بۆ کاروباری هەماهەنگی نێودەوڵەتی لە ئیمارات، دەیڤید ئەحەد هۆرساندی، جێگری باڵیۆزی ئیسرائیلی لە وڵاتەکەی بانگهێشت کرد و پێی گوت: ئەوەی ئێوە دەیکەن قبوڵکراو نییە.

ئاژانسی هەواڵی ئیمارات ئەمڕۆ هەینی 12ـی ئەیلوولی 2025، بڵاوی کردەوە، ڕیم ئیبراهیم ئەلهاشمی، پەیامی ناڕەزایی توندی ئیماراتی بە جێگری باڵیۆزی ئیسرائیل گەیاند لەپای ئەو هێرشەی هێزە ئاسمانییەکانی وڵاتەکەی، کردیانە سەر دەوحەی قەتەر، پێی گوت:"ئەو هێرشەی وڵاتەکەت ترسنۆکانە بوو بۆ سەر قەتەری وڵاتی دراوسێ، لێدوانەکانی بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیلیش لەوبارەوە دوژمنکارانەیە.

وەزیری دەوڵەت بۆ کاروباری هەماهەنگی نێودەوڵەتی لە ئیمارات بە جێگری باڵیۆزی ئیسرائیلی ڕاگەیاند: هێرشی ئیسرائیل بۆسەر قەتەر، پێشێلکارییەکی ڕوونی سەروەری خاکی ئیماراتە، دەستدرێژیکردنێکی مەترسیداریشە بۆ سەر یاسای نێودەوڵەتی و جاڕنامەی نەتەوەیەکگرتووەکان، دەشڵێت: پێشهاتێکی چاوەڕواننەکراو بوو کە ئاسایش و سەقامگیری هەرێمی و نێودەوڵەتی دەخاتە مەترسییەوە.

ڕیم ئیبراهیم ئەلهاشمی ئاماژەی بەوەشکرد، ئاسایش و ئارامی قەتەر، پەیوەستە بە ئاسایش و ئارامی وڵاتانی کۆمکاری عەرەبی، گوتی: هەر دەستدرێژییەک بۆ سەر هەر وڵاتێکی کەنداو، بە واتای هێرشکردن بۆ سەر تەواوی وڵاتانی کەنداو دێت، دووپاتی ئەوەی کردەوە، بەردەوامیدان بەو شێوازە دوژمنکارییانە، وا لە وڵاتانی ناوچەکە دەکات بیر لە دابینکردنی سەقامگیرییەک بکەنەوە، چونکە هەڕەشەکان مەترسی گەورە لەسەر ناوچەکە دروست دەکەن، گوتی: ناکرێ لەو دەستدرێژیانە بێدەنگ بین.