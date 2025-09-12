پێش کاتژمێرێک

سه‌رۆكی سووریا ئاماژه‌ به‌وه‌ ده‌كات، به‌رژه‌وه‌ندیی سوه‌یدا و كورد له‌گه‌ڵ دیمه‌شقه‌؛ ده‌شڵێت، ڕێككه‌وتنه‌كه‌یان له‌گه‌ڵ هه‌سه‌ده‌ په‌كخراوه‌.

هه‌ینی، 12ـی ئه‌یلوولی 2025، ئه‌حمه‌د شه‌رع، سه‌رۆكی سووریا ڕایگه‌یاند، ئه‌گه‌ر باكووری سووریا داوای دابه‌شبوون بكات، زیان به‌ توركیا و عێراق ده‌گه‌یه‌نێت. گوتیشی، ڕێككه‌وتنه‌كه‌یان له‌گه‌ڵ هێزه‌كانی سووریای دیموكرات (هه‌سه‌ده‌) په‌كخراوه‌. هه‌روه‌ها هه‌سه‌ده‌ نوێنه‌رایه‌تیی ته‌واوی كوردی سووریا ناكات.

ئه‌حمه‌د شه‌رع باسی له‌وه‌ش كردووه‌، ئیسرائیل هه‌وڵی دابه‌شكردنی سووریا ده‌دات و ده‌یه‌وێت بیكاته‌ گۆڕه‌پانی ململانێكان له‌گه‌ڵ ئێران. ده‌شڵێت، به‌رژه‌وه‌ندیی سوه‌یدا و كورد له‌گه‌ڵ دیمه‌شقه‌.

سه‌رۆكی سووریا سه‌رنجی خسته‌ سه‌ر ئه‌وه‌ش كه‌ دانوستانی ئه‌منییان له‌گه‌ڵ ئیسرائیل هه‌یه‌. له‌ باره‌ی ئێرانیشه‌وه‌، گوتی، پچڕانی په‌یوه‌ندییه‌كانیان له‌گه‌ڵ ئه‌م وڵاته‌ هه‌میشه‌یی نییه‌.